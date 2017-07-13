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    Второй по распространенности малварью для Mac стал криптовалютный майнер DevilRobber

Второй по распространенности малварью для Mac стал криптовалютный майнер DevilRobber


13.07.2017

Второй по распространенности малварью для Mac стал криптовалютный майнер DevilRobber

Специалисты компании Symantec представили отчет, посвященный самыми заметным угрозам и событиям июня 2017 года. Одним из интересных наблюдений, сделанных аналитиками, стал внезапный рост "популярности" майнинговой малвари для Mac.

Киберпреступники явно следят за трендами и не остались в стороне от всеобщего повального интереса к критовалютам. На июнь 2017 года пришелся самый пик сетевой "золотой лихорадки", в ходе которой даже среднестатистические пользователи осознали, что майнить на видеокартах вновь стало выгодно. К тому же курсы криптовалют, от Bitcoin до Ethereum, демонстрировали стабильный и многообещающий рост. В итоге видеокарты AMD (RX 470/480, RX580), а также почти вся серия 10хх NVidia исчезли из магазинов, а оставшиеся в продаже карты выросли в цене в полтора-два раза.

В это же время специалисты Symantec заметили, что майнинговый троян DevilRobber (он же Intego, Miner-D и OSX.Coinbitminer), впервые обнаруженный еще в 2011 году, начал стремительно набирать "популярность". Если в мае 2017 года доля DevilRobber составляла всего 2,4%, то в июне 2017 года троян продемонстрировал взрывной рост и набрал 21,6%, в итоге заняв второе место в рейтинге наиболее распространенных угроз для Mac.

Исследователи предполагают, что у случившегося может быть два наиболее вероятных объяснения. Либо операторы Mac-малвари стали чаще распространять угрозы вместе майнерами, либо пользователи Mac стали гораздо чаще искать майнинговые решения и по невнимательности устанавливают вредоносные версии.

Напомню, что DevilRobber использовал GPU для майнинга Bitcoin, а также похищал криптовалюту с кошельков пострадавших пользователей. Исходно DevilRobber был одним из первых вредоносов для Mac вообще и распространялся через торрент-сайты, скрываясь в составе различных приложений. В октябре 2011 года угроза стала насколько серьезной, что разработчики Apple были вынуждены выпустить обновление, направленное на борьбу с майнером. Новые версии трояна, вероятнее всего, майнят уже не Bitcoin, а Ethereum, Monero и так далее, ведь это более выгодное занятие.

Хакер

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