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    В РСПП предложили реализовать "закон Яровой" за счет абонентов

В РСПП предложили реализовать "закон Яровой" за счет абонентов


13.07.2017

В РСПП предложили реализовать "закон Яровой" за счет абонентов

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и информационно-коммуникационным технологиям (РСПП) предложила поправки в "закон Яровой", предусматривающие введение специального платежа для абонентов и пользователей услуг связи, который будет получать оператор связи. Об этом сообщает РБК.

 Средства будут использоваться для создания, модернизации и эксплуатации систем, необходимых для исполнения требований "закона Яровой". Контролировать денежные средства будет Минкомсвязи.

 Предполагается, что сумма платежа может составить 3-5% среднемесячного счета абонента. По данным Минкомсвязи, в 2015 году доходы от услуг связи составили 1,672 трлн руб., в 2016 году - 1,657 трлн руб. Таким образом, если специальный платеж будет установлен, для реализации "закона Яровой" с абонентов будут взимать 50-85 млрд рублей ежегодно. Авторы поправок предлагают установить административную ответственность за неуплату платежа. Для этого в Кодекс об административных нарушениях РФ (КоАП) будут внесены соответствующие изменения.

 "Закон Яровой" - неофициальное название пакета антитеррористических поправок, предложенных депутатом Госдумы Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым. В числе прочего, закон обязывает операторов связи в течение трех лет хранить сведения о фактах передачи информации (о звонках, SMS-сообщениях, фактах передачи изображений, звуков и т. д.) и в течение полугода хранить все телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, звуки, видеозаписи и другие электронные сообщения пользователей. Закон вступает в силу 1 июля 2018 года.

 

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