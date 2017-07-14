С портала госуслуг удален вредоносный код

14.07.2017

В четверг, 13 июля, появилось сообщение о наличии на портале госуслуг неизвестного вредоносного кода. По словам обнаруживших проблему исследователей компании "Доктор Веб", вредонос связывал браузер посетителей сайта с одним из 15 доменов, зарегистрированных на частное лицо (пять из них принадлежали компаниям в Нидерландах).

По словам специалистов, вряд ли код был внедрен во время таргетированной атаки. Скорее всего, он представляет собой рекламное ПО, посчитали в "Лаборатории Касперского". С мнением коллег согласились представители "Яндекса". Как пояснили в компании, посторонний код на портале госуслуг – это счетчики, используемые вредоносными или нежелательными расширениями для браузера. Вероятно, они попали на сайт, когда кто-то из его администраторов или модераторов работал в зараженном браузере.

В Минкомсвязи РФ считают, что угроза от вредоноса незначительна, и ни посетители сайта, ни их данные или компьютеры не пострадали. В настоящее время вредонос уже удален с портала.

Первоначальное предупреждение Dr.Web:

На портале государственных услуг Российской Федерации (gosuslugi.ru) специалисты компании "Доктор Веб" обнаружили внедрённый неизвестными потенциально вредоносный код. В связи с отсутствием реакции со стороны администрации сайта gosuslugi.ru мы вынуждены прибегнуть к публичному информированию об угрозе.

Дату начала компрометации, а также прошлую активность по этому вектору атаки, установить на данный момент не представляется возможным. Вредоносный код заставляет браузер любого посетителя сайта незаметно связываться с одним из не менее 15 доменных адресов, зарегистрированных на неизвестное частное лицо. В ответ с этих доменов может поступить любой независимый документ, начиная от фальшивой формы ввода данных кредитной карточки и заканчивая перебором набора уязвимостей с целью получить доступ к компьютеру посетителя сайта.

В процессе динамического генерирования страницы сайта, к которой обращается пользователь, в код сайта добавляется контейнер <iframe>, позволяющий загрузить или запросить любые сторонние данные у браузера пользователя. На текущий момент специалистами обнаружено не менее 15 доменов, среди которых: m3oxem1nip48.ru, m81jmqmn.ru и другие адреса намеренно неинформативных наименований. Как минимум для 5 из них диапазон адресов принадлежит компаниям, зарегистрированным в Нидерландах. За последние сутки запросы к этим доменам либо не завершаются успехом, так как сертификат безопасности большинства этих сайтов просрочен либо не содержит вредоносного кода, однако ничего не мешает владельцам доменов в любой момент обновить сертификаты и разместить на этих доменах вредоносный программный код.

На данный момент сайт gosuslugi.ru по-прежнему скомпрометирован, информация передана в техническую поддержку сайта, но подтверждения принятия необходимых мер по предотвращению инцидентов в будущем и расследования в прошлом не получено. "Доктор Веб" рекомендует проявлять осторожность при использовании портала государственных услуг Российской Федерации до разрешения ситуации. ООО "Доктор Веб" рекомендует администрации сайта gosuslugi.ru и компетентным органам осуществить проверку безопасности сайта.

Любой пользователь может проверить наличие кода самостоятельно, использовав поисковый сервис и задав запрос о поиске следующей формулировки:

site:gosuslugi.ru "A1996667054"

Securitylab

Добавить комментарий