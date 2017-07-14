Скиммеры научились передавать данные с помощью ИК-излучения

14.07.2017







Журналист Брайан Кребс, специализирующий на вопросах кибербезопасности, рассказал о новой технологии передачи данных, используемой в скиммерах. Сама по себе технология не является новой, однако раньше она не использовалась в скиммерах.

Как сообщил Кребс, в последнее время популярность набирают скиммеры, вставляющиеся непосредственно в картоприемник банкомата. Некоторые из них не просто сохраняют похищенные данные на миниатюрных флэш-накопителях, но и передают их своим операторам с помощью инфракрасного излучения.

Подобные устройства широко использовались киберпреступниками в Оклахома-Сити. По словам представителей местных правоохранительных органов, скиммеры были оснащены антенной для передачи похищенных данных на крошечную камеру, крепящуюся снаружи банкомата (например, в контейнере для брошюр). Камера выполняла две функции. Во-первых, она снимала на видео пользователей, вводящих PIN-код, а во-вторых, получала от скиммера похищенные данные. Когда заряд батареи в камере исчерпывался, киберпреступники забирали ее, оставляя скиммер в картоприемнике.

Безусловно, само устройство также оснащено миниатюрной батареей. Тем не менее, изученный Кребсом скиммер включался лишь тогда, когда пользователь вставлять карту в картоприемник, поэтому заряда его батареи хватало надолго.

Securitylab

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