Лидер "Шалтая-Болтая" обжалует приговор суда

14.07.2017







ащита лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева обжалует приговор суда, назначившего ему два года колонии общего режима. Об этом агентству "Интерфакс" сообщил адвокат Хазрет Бижоев.

"Завтра мы подадим апелляционную жалобу на приговор Мосгорсуда, так как мера наказания не соответствует совершенному преступлению", — сказал защитник. Он пояснил, что защита не может обжаловать квалификацию действий Аникеева, поскольку дело рассматривалось в особом порядке, но обжаловать "суровость приговора" возможно.

В рамках заключенного Аникеевым досудебного соглашения, напомнил Бижоев, максимальный срок, который могли назначить, — два с половиной года лишения свободы. "А нам назначили два. Это при учете, что, по сути, мы помогли следствию", — отметил Бижоев.

Напомним, неделю назад Мосгорсуд признал Аникеева виновным в неправомерном доступе к охраняемой законом информации и приговорил его к двум годам колонии общего режима. Прокурор просил на полгода больше.

Аникеев обвинялся, в частности, во взломе почты пресс-секретаря председателя правительства России Натальи Тимаковой и заместителя начальника управления по внутренней политике администрации президента РФ Тимура Прокопенко, однако потерпевшими по делу они не числятся. Потерпевшими признаны Елена Морозова из группы "Сумма", сотрудник Сбербанка Евгений Кисляков, телеведущий Дмитрий Киселев и помощник президента России Андрей Белоусов.

Лениздат

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