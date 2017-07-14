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    Австралийское правительство планируют обязать мессенджеры предоставлять доступ к зашифрованным сообщениям

Австралийское правительство планируют обязать мессенджеры предоставлять доступ к зашифрованным сообщениям


14.07.2017

Австралийское правительство планируют обязать мессенджеры предоставлять доступ к зашифрованным сообщениям

В Австралии разработан законопроект, обязывающий информационно-технологические компании предоставлять спецслужбам доступ к зашифрованным сообщениям. Инициатором таких мер выступило правительство, передает  hРИА "Новости" со ссылкой на Reuters.

 "Мы должны быть уверены, что интернет не используется как „темное место" плохими людьми, чтобы скрыть свою криминальную деятельность", — пояснил инициативу австралийский премьер-министр Малькольм Тернбулл.

 Если законопроект будет принят, он коснется таких IT-гигантов, как компании Facebook и Apple. Последняя ранее отказывалась раскрывать зашифрованные данные, указывая на неприкосновенность частной жизни.

 Законопроект поступит в парламент в августе, сразу по возвращении депутатов с каникул. Его могут принять в течение нескольких месяцев.

Лениздат

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