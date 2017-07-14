Россияне стали больше тратить на online-покупки

14.07.2017







Население увеличивает траты на интернет-покупки, популярность зарубежных ритейлеров растёт. Такие данные представила компания Ipsos Comcon в регулярном исследовании "OnLife", изучающем стиль жизни активных юзеров России.

По данным исследования, 77% опрошенных делают покупки в интернете хотя бы раз в 3 месяца. Средняя её сумма в первой половине года составила 12 412 руб. за 3 месяца, в сравнении с 11 786 руб. за аналогичный период прошлого года.

Популярность зарубежных ритейлеров за последние 3 года значительно увеличилась. Если в 2015 году в зарубежных интернет-магазинах совершали покупки 28% пользователей, то в первой половине этого года их доля возросла до 43%. Респонденты чаще покупают одежду, обувь и аксессуары. Среди ритейлеров лидирует AliExpress: почти половина опрошенных покупают там товары хотя бы раз в квартал.

В зарубежных магазинах покупателей привлекают более низкие цены, широкий ассортимент и эксклюзивная продукция. В то же время, 23% всё ещё воздерживаются от интернет-покупок. Главной причиной остается отсутствие потребности совершать покупки online и отсутствие достаточных средств. Кроме того, каждый десятый респондент не доверяет таким ритейлерам или опасается сложностей с возвратом.

Среди тех, кто совершает покупки online с помощью смартфона или планшета, 62% делают это через специальные мобильные приложения, а 52% - через браузеры. Большинство россиян, оплачивают покупки банковской картой, в этом году их число возросло до 70%.

Sostav.ru



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