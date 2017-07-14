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    Ботнет FlokiBot вновь активен и распространяет вредонос для POS-терминалов LockPoS

Ботнет FlokiBot вновь активен и распространяет вредонос для POS-терминалов LockPoS


14.07.2017

Ботнет FlokiBot вновь активен и распространяет вредонос для POS-терминалов LockPoS

Спустя несколько месяцев затишья ботнет FlokiBot, использовавшийся для распространения одноименного вредоносного ПО для POS-терминалов, вновь начал проявлять активность. Однако сейчас он распространяет новый POS-вредонос под названием LockPoS.

 По словам исследователей из Arbor Networks, в настоящее время LockPoS используется в атаках против бразильских компаний и пока не детектируется многими антивирусными решениями.

 Несмотря на то, что LockPoS и FlokiBot представляют собой вредоносное ПО для платежных терминалов и используют один и тот же механизм распространения, это разные семейства, разработанные независимо друг от друга. В последний раз FlokiBot был замечен в атаках на банки и страховые компании в США, Канаде и Бразилии в декабре минувшего года.

 На данный момент неясно, насколько масштабны вредоносные кампании LockPoS и как много систем заражены новым вредоносным ПО. Образцы, проанализированные исследователями, были скомпилированы создателями LockPoS совсем недавно - 24 июня нынешнего года.

 По аналогии с другим подобным вредоносным ПО LockPoS применяет схему с двойной загрузкой: оригинальный исполняемый файл скачивает загрузчик, а тот, в свою очередь, загружает полезную нагрузку и устанавливает ее на системе.

 Экспертам неизвестно, кто является организатором кампаний LockPoS. "Сейчас непонятно, используется LockPoS одной группировкой или он будет продаваться на подпольных форумах, как FlokiBot", - отметил специалист Arbor Networks Деннис Шварц (Dennis Schwarz).

 LockPoS не обладает каким-либо выдающимся функционалом. Впрочем, отсутствие "продвинутых" функций пока не мешает вредоносам с тем же уровнем сложности успешно атаковать гостиницы, рестораны и розничные магазины.

 

Securitylab

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