31 августа в Москве состоится Cyber Security Day "Ъ": Киберустойчивость VS Новые угрозы цифровой эры.

В самом начале делового сезона ИД "Коммерсантъ" вновь собирает экспертов по кибербезопасности, чтобы обсудить самые актуальные вопросы в сфере информационной безопасности и заданный Банком России тренд на киберустойчивость. Тем более, что WannaCryptor вместе с Petya указали на серьезные проблемы в безопасности сети. Хотя многие и считают, что проблемы не в системе ИБ, а в головах. Итак, какие реальные киберугрозы стоят сейчас перед корпорациями, как быстро восстановиться после кибератак, как разрешить "вечный конфликт" IT- и ИБ-подразделений, что нового происходит в сфере расследований инцидентов и кибер-криминалистике. Эти и многие другие вопросы ведущие эксперты рынка обсудят на мероприятии ИД "Коммерсантъ". Вопросы для обсуждения:

Платформа обеспечения киберустойчивости: информационная безопасность для бизнеса в России

Чем обусловлена необходимость комплексного подхода к устойчивости в цифровую эпоху? WannaCry, Petya и другие трояны-шифраторы – причины и следствия. Как надежно защититься?

Как проверить уровень безопасности сервисов поставщиков услуг

Грамотное управление аутсорсинговыми ресурсами

Где границы ответственности между ИТ, ИБ и бизнесом?

Compliance для киберустойчивости

Как совместить компетенции вендорских и интеграторских компаний и уровень зрелости заказчиков? Приглашенные спикеры: Артем Сычев , заместитель начальника ГУБиЗИ Банка России

, заместитель начальника ГУБиЗИ Банка России Павел Ревенков , заместитель начальника ФинЦЕРТ Банка России

, заместитель начальника ФинЦЕРТ Банка России Сергей Демидов , директор по информационной безопасности, Московская биржа

, директор по информационной безопасности, Московская биржа Алексей Волков , глава отдела методики кибербезопасности, Сбербанк

, глава отдела методики кибербезопасности, Сбербанк Дмитрий Гадарь , директор департамента информационной безопасности, ПАО БФКО

, директор департамента информационной безопасности, ПАО БФКО Роман Чаплыгин , руководитель российской практики услуг по информационной безопасности, PwC в России

, руководитель российской практики услуг по информационной безопасности, PwC в России Муслим Меджлумов , директор центра кибербезопасности и защиты, Ростелеком

, директор центра кибербезопасности и защиты, Ростелеком Илья Сачков, генеральный директор, Group-IB Эльман Бейбутов, IBM Security

Артем Синицын , руководитель программ информационной безопасности в Центральной и Восточной Европе, Microsoft

Артем Синицын , руководитель программ информационной безопасности в Центральной и Восточной Европе, Microsoft

, руководитель программ информационной безопасности в Центральной и Восточной Европе, Microsoft Дмитрий Мананников, независимый эксперт по ИБ Подробности и регистрация: https://www.kommersant.ru/doc/3329861 Скидка 20% по промо-коду: infsecurity

нет Текст сообщения: Введите код:



















