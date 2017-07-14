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    31 августа в Москве состоится Cyber Security Day "Ъ": Киберустойчивость VS Новые угрозы цифровой эры.

31 августа в Москве состоится Cyber Security Day "Ъ": Киберустойчивость VS Новые угрозы цифровой эры.


14.07.2017

31 августа в Москве состоится Cyber Security Day "Ъ" Киберустойчивость VS Новые угрозы цифровой эры.

В самом начале делового сезона ИД "Коммерсантъ" вновь собирает экспертов по кибербезопасности, чтобы обсудить самые актуальные вопросы в сфере информационной безопасности и заданный Банком России тренд на киберустойчивость. Тем более, что WannaCryptor вместе с Petya указали на серьезные проблемы в безопасности сети. Хотя многие и считают, что проблемы не в системе ИБ, а в головах.

Итак, какие реальные киберугрозы стоят сейчас перед корпорациями, как быстро восстановиться после кибератак, как разрешить "вечный конфликт" IT- и ИБ-подразделений, что нового происходит в сфере расследований инцидентов и кибер-криминалистике. Эти и многие другие вопросы ведущие эксперты рынка обсудят на мероприятии ИД "Коммерсантъ".

  • Вопросы для обсуждения:

  • Платформа обеспечения киберустойчивости: информационная безопасность для бизнеса в России

  • Чем обусловлена необходимость комплексного подхода к устойчивости в цифровую эпоху?

    WannaCry, Petya и другие трояны-шифраторы – причины и следствия. Как надежно защититься?

  • Как проверить уровень безопасности сервисов поставщиков услуг

  • Грамотное управление аутсорсинговыми ресурсами

  • Где границы ответственности между ИТ, ИБ и бизнесом?

  • Compliance для киберустойчивости

  • Как совместить компетенции вендорских и интеграторских компаний и уровень зрелости заказчиков?

Приглашенные спикеры:

  • Артем Сычев, заместитель начальника ГУБиЗИ Банка России

  • Павел Ревенков, заместитель начальника ФинЦЕРТ Банка России

  • Сергей Демидов, директор по информационной безопасности, Московская биржа

  • Алексей Волков, глава отдела методики кибербезопасности, Сбербанк

  • Дмитрий Гадарь, директор департамента информационной безопасности, ПАО БФКО

  • Роман Чаплыгин, руководитель российской практики услуг по информационной безопасности, PwC в России

  • Муслим Меджлумов, директор центра кибербезопасности и защиты, Ростелеком

  • Илья Сачков, генеральный директор, Group-IB

    Эльман Бейбутов, IBM Security

  • Артем Синицын, руководитель программ информационной безопасности в Центральной и Восточной Европе, Microsoft

  • Дмитрий Мананников, независимый эксперт по ИБ

Подробности и регистрация: https://www.kommersant.ru/doc/3329861

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