31 августа в Москве состоится Cyber Security Day "Ъ": Киберустойчивость VS Новые угрозы цифровой эры.
14.07.2017
В самом начале делового сезона ИД "Коммерсантъ" вновь собирает экспертов по кибербезопасности, чтобы обсудить самые актуальные вопросы в сфере информационной безопасности и заданный Банком России тренд на киберустойчивость. Тем более, что WannaCryptor вместе с Petya указали на серьезные проблемы в безопасности сети. Хотя многие и считают, что проблемы не в системе ИБ, а в головах.
Итак, какие реальные киберугрозы стоят сейчас перед корпорациями, как быстро восстановиться после кибератак, как разрешить "вечный конфликт" IT- и ИБ-подразделений, что нового происходит в сфере расследований инцидентов и кибер-криминалистике. Эти и многие другие вопросы ведущие эксперты рынка обсудят на мероприятии ИД "Коммерсантъ".
Вопросы для обсуждения:
Платформа обеспечения киберустойчивости: информационная безопасность для бизнеса в России
Чем обусловлена необходимость комплексного подхода к устойчивости в цифровую эпоху?
WannaCry, Petya и другие трояны-шифраторы – причины и следствия. Как надежно защититься?
Как проверить уровень безопасности сервисов поставщиков услуг
Грамотное управление аутсорсинговыми ресурсами
Где границы ответственности между ИТ, ИБ и бизнесом?
Compliance для киберустойчивости
Как совместить компетенции вендорских и интеграторских компаний и уровень зрелости заказчиков?
Приглашенные спикеры:
Артем Сычев, заместитель начальника ГУБиЗИ Банка России
Павел Ревенков, заместитель начальника ФинЦЕРТ Банка России
Сергей Демидов, директор по информационной безопасности, Московская биржа
Алексей Волков, глава отдела методики кибербезопасности, Сбербанк
Дмитрий Гадарь, директор департамента информационной безопасности, ПАО БФКО
Роман Чаплыгин, руководитель российской практики услуг по информационной безопасности, PwC в России
Муслим Меджлумов, директор центра кибербезопасности и защиты, Ростелеком
Илья Сачков, генеральный директор, Group-IB
Эльман Бейбутов, IBM Security
Артем Синицын, руководитель программ информационной безопасности в Центральной и Восточной Европе, Microsoft