 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    Китайская соцсеть запретила упоминать Винни-Пуха

Китайская соцсеть запретила упоминать Винни-Пуха


17.07.2017

Китайская соцсеть запретила упоминать Винни-Пуха

Сервис микроблогов Sina Weibo запретил упоминать в постах пользователей китайское имя Винни-Пуха, передает РИА Новости.

Как отмечает газета Financial Times, на выходных посты с упоминанием имени медвежонка из книг английского писателя Алана Милна "подверглись цензуре" со стороны администрации социальной сети.

При попытке разместить сообщения с именем Винни-Пуха на экране появлялась фраза "нелегальный контент", хотя некоторым пользователям удавалось обойти этот запрет. Кроме того, несколько GIF-изображений с Винни-Пухом удалили из китайского сервиса обмена сообщениями WeChat.

Представители Sina Weibo не комментируют эту информацию. Официально власти КНР также не сообщали о новых мерах регулирования в интернете. Наблюдатели, опрошенные изданием, полагают, что запрет на упоминание Винни-Пуха связан с тем, что ранее пользователи часто сравнивали этого персонажа с председателем КНР Си Цзиньпином.

Сервис Sina Weibo — аналог Twitter, он насчитывает более 500 миллионов пользователей. Сервис был запущен в 2009 году.

Журдом

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.