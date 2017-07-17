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    В Индонезии заблокируют Telegram

В Индонезии заблокируют Telegram


17.07.2017

В Индонезии заблокируют Telegram

Правительство Индонезии издало указ о блокировке Telegram на территории страны из-за содержания незаконного контента, сообщает CNN.

Telegram начали блокировать после обнаружения ненадлежащих материалов. Не исключено, что сеть широко используется для общения террористов.  Веб-версия сервиса уже не работает, но  приложения мессенджера пока доступны. Сотрудник министерства коммуникации и информации Индонезии подтвердил, что власти намерены официально объявить о блокировке 17 июля.

Создатель мессенджера Павел Дуров пояснил, что не получал запросов и жалоб от правительства Индонезии. "Мы разберёмся и поясним ситуацию", – написал он.

Sostav.ru

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