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    Washington Post: атака на СМИ Катара была организована ОАЭ

Washington Post: атака на СМИ Катара была организована ОАЭ


17.07.2017

Washington Post атака на СМИ Катара была организована ОАЭ

Взлом агентства правительственных новостей Катара и сайтов социальных сетей, где были опубликованы ложные цитаты скандального характера, приписываемые эмиру Катара шейху Тамиму бин Хамаду аль-Тани и послужившие поводом для конфликта с соседями, организовали ОАЭ. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники в разведывательном сообществе США.

По данным издания, американские разведчики, проанализировав полученную информацию, подтвердили, что члены правительства ОАЭ обсуждали 23 мая план атаки и его реализацию.

 При этом сама атака произошла 24 мая. Но остается неясным, была ли она проведена напрямую ОАЭ или же они обратились к другой стороне.

В конце мая Саудовская Аравия и ОАЭ заблокировали ряд сайтов Катара из-за критических заявлений об Израиле и Иране, в том числе у канала Al Jazeera.

По заявлениям Катара, новости, которые заблокировали Саудовская Аравия и ОАЭ, были опубликованы в результате хакерского взлома, и потому не являлись истинными.

5 июня произошел дипломатический скандал. Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром по обвинению в поддержке терроризма и террористических группировок. Позднее отношения разорвали также Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий и Мавритания. В свою очередь Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.

Вечером 8 июня международный телеканал Al Jazeera, базирующийся в катарской Дохе, снова подвергся масштабной кибератаке, затронувшей сайты и социальные сети глобальной платформы.

Журдом

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