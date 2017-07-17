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    Россию обвинили в кибератаке на систему энергоснабжения Ирландии

Россию обвинили в кибератаке на систему энергоснабжения Ирландии


17.07.2017

Россию обвинили в кибератаке на систему энергоснабжения Ирландии

В кибератаках на систему энергоснабжения Республики Ирландия и Великобритании обвинили хакеров, связанных с Россией. Об этом написала газета Times, передает РИА "Новости".

По данным британского издания, в прошлом месяце группа хакеров, якобы связанных с российской разведкой, атаковала Совет по вопросам снабжения электроэнергии Ирландии (ESB). Хакеры отправляли сотрудникам сообщения с вирусами. Газета утверждает, что располагает примерами таких писем, которые, по словам информированного источника, рассылались инженерам, имеющим доступ к системам контроля энергосистем.

 Как полагают специалисты по вопросам безопасности, хакеры пытались совершить атаку на энергетический сектор Ирландии, чтобы проникнуть в системы контроля. Специалисты также предполагают, что атаки могли совершаться против энергетических компаний также в Великобритании, в частности, в Северной Ирландии.

 При этом отмечается, что нет никаких свидетельств нарушений в работе энергосетей, но хакерам, возможно, удалось украсть информацию, в том числе пароли. Национальный центр кибербезопасности Ирландии в настоящее время ведет расследование.

Лениздат

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