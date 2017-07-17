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    ЦБ предложил обязать операторов связи передавать банкам данные о владельцах SIM-карт

ЦБ предложил обязать операторов связи передавать банкам данные о владельцах SIM-карт


17.07.2017

ЦБ предложил обязать операторов связи передавать банкам данные о владельцах SIM-карт

Центральный банк России подготовил законопроект, в котором прописана обязанность операторов связи передавать банкам информацию о владельцах SIM-карт, сообщают "Известия". Документ уже направлен на межведомственное согласование.

 Законопроект предусматривает создание единой инфосистемы для автоматизированной проверки сведений о владельцах телефонных номеров, с помощью которой банки смогут выяснить, верные ли данные были предоставлены заемщиком. В ответ на запрос оператор связи предоставит финорганизации информацию о своем клиенте, дате заключения договора и выдачи SIM-карты, а также ее последней замены.

 Инициатива ЦБ призвана решить ряд проблем, в частности проблему несанкционированного доступа к дистанционным системам банковского обслуживания (мобильному банку). Кроме того, банки смогут получать реальные контактные данные должников.

 Новую информационную систему предлагается развернуть на базе инфраструктуры Центрального научно-исследовательского института связи. В настоящее время ФГУП ЦНИИС уже отвечает за поддержку базы номеров, перенесенных от одного сотового оператора к другому. Таким образом, если проект закона будет принят, его реализация не повлечет расходов из федерального бюджета, поясняется в финансовом обосновании законопроекта.

 

Securitylab

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