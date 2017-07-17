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    "Роскомсвобода" запсутила проект по продаже VPN-сервисов

"Роскомсвобода" запсутила проект по продаже VPN-сервисов


17.07.2017

"Роскомсвобода" запсутила проект по продаже VPN-сервисов

"Роскомсвобода" открыла площадку по продаже VPN-сервисов. Об этом сообщается на сайте организации.

 "Сейчас, когда право на анонимность и свободный доступ к контенту для многих пользователей Рунета сильно ограничиваются, пользователям необходимо самостоятельно искать пути для устранения административных препон к их базовым правам… Мы постарались отобрать те сервисы, которым доверяют IT-правозащитники и пользователи во всем мире. Среди них нет случайных сервисов и тех, кто связан с какими-либо государственными спецслужбами каких-либо стран", — говорится на сайте "Роскмосвободы".

 В "Роскомсвободе" напомнили, что технология VPN "является абсолютно легальной и безопасной для использования на территории Российской Федерации".

 На новой площадке пользователи могут приобрести VPN, заплатив от 3,33 доллара до 8,32 доллара в месяц. Оплата производится биткоинами.

 Напомним, власти России планируют ограничить работу сервисов VPN, анонимайзеров и других средств обхода блокировок. Соответствующий законопроект уже прошел первоче чтение в Госдуме. Документ предлагает также ввести штрафы от 500 до 700 тысяч рублей для поисковых систем за выдачу ссылок на заблокированные ресурсы.

Лениздат

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