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    Страховщики подсчитали ущерб мировой экономике от глобальной кибератаки

Страховщики подсчитали ущерб мировой экономике от глобальной кибератаки


17.07.2017

Страховщики подсчитали ущерб мировой экономике от глобальной кибератаки

Мощная глобальная кибератака может стоить мировой экономике $53 млрд – примерно столько же, во сколько оценивается ущерб от природных катаклизмов, таких как ураган "Сэнди". Об этом в понедельник, 17 июля, сообщает информагентство Reuters со ссылкой на совместный отчет экспертов Lloyd-s of London и Cyence.

 В своем отчете исследователи описали возможный ущерб экономике от взлома облачного провайдера и кибератаки на операционные системы, под управлением которых работают компьютеры в компаниях по всему миру. В настоящее время в связи с ростом киберугроз и повышенным интересом к киберстрахованию страховщики прилагают огромные усилия для определения собственных потерь, связанных со страхованием в данной сфере. Сложность оценки подобных рисков для страховых компаний заключается в отсутствии накопленных сведений по этому вопросу, ведь проблема является сравнительно новой.

 Эксперты Lloyd-s of London и Cyence попытались смоделировать ситуацию, если хакеры атакуют облачного провайдера. Согласно предположению исследователей, злоумышленники могут внедрить в ПО провайдера вредоносный код, запрограммированный на выведение из строя компьютеров через год. После внедрения вредонос будет распространяться среди клиентов провайдера, начиная от финансовых организаций и заканчивая отелями, принося им огромные убытки от простоя и починки.

 По подсчетам экспертов, размер ущерба от серьезных кибератак может колебаться от $4 млрд до $53 млрд и достигать $121 млрд. Сумма урона от взлома операционных систем варьируется от $9,7 млрд до $28,7 млрд.

 Ураган "Сэнди" – мощный тропический циклон, образовавшийся в конце октября 2012 года и затронувший Ямайку, Кубу, Багамские острова, ;Гаити, побережье Флориды и, впоследствии, северо-восток США и восточную Канаду. Унес жизни 185 человек и причинил ущерб на $50 млрд.

 Lloyd-s of London – известный рынок страхования, называемый иногда (ошибочно) страховой компанией. Представляет собой место, где встречаются андеррайтеры со страховыми брокерами для заключения договоров страхования и перестрахования.

 Cyence – американская компания, предоставляющая услуги в сфере оценки рисков.

Securitylab

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