    Страховщики подсчитали ущерб мировой экономике от глобальной кибератаки

Мощная глобальная кибератака может стоить мировой экономике $53 млрд – примерно столько же, во сколько оценивается ущерб от природных катаклизмов, таких как ураган "Сэнди". Об этом в понедельник, 17 июля, сообщает информагентство Reuters со ссылкой на совместный отчет экспертов Lloyd-s of London и Cyence. В своем отчете исследователи описали возможный ущерб экономике от взлома облачного провайдера и кибератаки на операционные системы, под управлением которых работают компьютеры в компаниях по всему миру. В настоящее время в связи с ростом киберугроз и повышенным интересом к киберстрахованию страховщики прилагают огромные усилия для определения собственных потерь, связанных со страхованием в данной сфере. Сложность оценки подобных рисков для страховых компаний заключается в отсутствии накопленных сведений по этому вопросу, ведь проблема является сравнительно новой. Эксперты Lloyd-s of London и Cyence попытались смоделировать ситуацию, если хакеры атакуют облачного провайдера. Согласно предположению исследователей, злоумышленники могут внедрить в ПО провайдера вредоносный код, запрограммированный на выведение из строя компьютеров через год. После внедрения вредонос будет распространяться среди клиентов провайдера, начиная от финансовых организаций и заканчивая отелями, принося им огромные убытки от простоя и починки. По подсчетам экспертов, размер ущерба от серьезных кибератак может колебаться от $4 млрд до $53 млрд и достигать $121 млрд. Сумма урона от взлома операционных систем варьируется от $9,7 млрд до $28,7 млрд. Ураган "Сэнди" – мощный тропический циклон, образовавшийся в конце октября 2012 года и затронувший Ямайку, Кубу, Багамские острова, ;Гаити, побережье Флориды и, впоследствии, северо-восток США и восточную Канаду. Унес жизни 185 человек и причинил ущерб на $50 млрд. Lloyd-s of London – известный рынок страхования, называемый иногда (ошибочно) страховой компанией. Представляет собой место, где встречаются андеррайтеры со страховыми брокерами для заключения договоров страхования и перестрахования. Cyence – американская компания, предоставляющая услуги в сфере оценки рисков. Securitylab Добавить комментарий Автор: Компания: E-mail: Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да

