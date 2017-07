Хакер взломал почту сотрудника Госдепа США

Некто под псевдонимом Johnny Walker заявил об успешном взломе электронной почты сотрудника американской разведки, занимающегося российским вопросом. В прошлую пятницу злоумышленник сам уведомил о случившемся журналистов ряда изданий в электронном письме.

Как сообщает издание Foreign Policy, инцидент имел место в прошлый вторник. В результате взлома хакер завладел частной перепиской служащего секретного разведывательного отдела Госдепартамента США за два года. Переписка велась с ЦРУ и другими разведведомствами, международными фондами, неправительственными организациями и журналистами.

Foreign Policy не уточнило ни имени пострадавшего сотрудника Госдепа, ни содержание переписки (порядка 2 тыс. писем). Тем не менее, журналистам "Коммерсанта" удалось выяснить, что жертвой хакера стал глава подразделения по российской внутренней политике в отделе по России и Евразии Бюро разведки и исследований Госдепартамента США Роберт Отто.

Чаще всего Отто получал и отправлял коллегам ссылки на статьи в российских изданиях ("Новая газета", The New Times, "Слон", "Ведомости", "РБК", "Коммерсант", "Эхо Москвы", Meduza, The Insider, а также Московский центр Карнеги). Судя по письмам, сотрудника Госдепа интересовала активность политических и общественных деятелей в соцсетях. В частности, он обменивался ссылками на публикации в Twitter руководителя Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова и главы МИА "Россия сегодня" Маргариты Симоньян. Кроме того, Отто следит за страницей бывшего министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игоря Стрелкова-Гиркина в "ВКонтакте" и эксперта МГИМО Валерия Соловья в Facebook.

По мнению журналистов Foreign Policy, ответственность за взлом лежит на "русских хакерах". На эту мысль их натолкнул тот факт, что первая статья о содержании переписки появилась на "сомнительном" крымской сайте, предположительно финансируемым спецслужбами РФ. Название ресурса журналисты не приводят.

