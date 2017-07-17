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    Хакер взломал почту сотрудника Госдепа США

Хакер взломал почту сотрудника Госдепа США


17.07.2017

Хакер взломал почту сотрудника Госдепа США

Некто под псевдонимом Johnny Walker заявил об успешном взломе электронной почты сотрудника американской разведки, занимающегося российским вопросом. В прошлую пятницу злоумышленник сам уведомил о случившемся журналистов ряда изданий в электронном письме.

 Как сообщает издание Foreign Policy, инцидент имел место в прошлый вторник. В результате взлома хакер завладел частной перепиской служащего секретного разведывательного отдела Госдепартамента США за два года. Переписка велась с ЦРУ и другими разведведомствами, международными фондами, неправительственными организациями и журналистами.

 Foreign Policy не уточнило ни имени пострадавшего сотрудника Госдепа, ни содержание переписки (порядка 2 тыс. писем). Тем не менее, журналистам "Коммерсанта" удалось выяснить, что жертвой хакера стал глава подразделения по российской внутренней политике в отделе по России и Евразии Бюро разведки и исследований Госдепартамента США Роберт Отто.

 Чаще всего Отто получал и отправлял коллегам ссылки на статьи в российских изданиях ("Новая газета", The New Times, "Слон", "Ведомости", "РБК", "Коммерсант", "Эхо Москвы", Meduza, The Insider, а также Московский центр Карнеги). Судя по письмам, сотрудника Госдепа интересовала активность политических и общественных деятелей в соцсетях. В частности, он обменивался ссылками на публикации в Twitter руководителя Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова и главы МИА "Россия сегодня" Маргариты Симоньян. Кроме того, Отто следит за страницей бывшего министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игоря Стрелкова-Гиркина в "ВКонтакте" и эксперта МГИМО Валерия Соловья в Facebook.

 По мнению журналистов Foreign Policy, ответственность за взлом лежит на "русских хакерах". На эту мысль их натолкнул тот факт, что первая статья о содержании переписки появилась на "сомнительном" крымской сайте, предположительно финансируемым спецслужбами РФ. Название ресурса журналисты не приводят.

Securitylab

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