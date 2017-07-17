DeviceLock DLP и RuSIEM – вместе на защите корпоративных данных

17.07.2017





Компании Смарт Лайн Инк и RuSIEM объявили о реализации технологической интеграции собственных решений для повышения эффективности в решении задач предотвращения утечек корпоративной информации и анализа инцидентов.

В результате интеграции решений двух российских разработчиков DLP-комплекс DeviceLock DLP выступает для системы управления событиями информационной безопасности RuSIEM в качестве источника событий информационной безопасности, связанных с доступом пользователя к периферийным устройствам, съемным накопителям, принтерам, каналам сетевых коммуникаций.

DeviceLock DLP позволяет направлять в SIEM-системы оперативную информацию (тревожные оповещения) в реальном времени по протоколам SNMP и SYSLOG, а также дублировать записи журналов событийного протоколирования. Такие тревожные оповещения могут создаваться и направляться в SIEM-системы в результате как разрешенных, так и запрещенных попыток передачи данных по различным каналам сетевых коммуникаций, записи информации на съемные накопители, печати документов на локальные и сетевые принтеры, передачу данных в терминальных сессиях через буфер обмена и т.д. Более того, DeviceLock DLP позволяет настроить режим тревожных оповещений для передачи оперативной информации в SIEM в реальном времени при выявлении средствами контентного анализа в передаваемых файлах и документах, чатах и электронной почте информации ограниченного доступа. Кроме того, SIEM-системы могут получать информацию о событиях непосредственно из журналов DeviceLock DLP.

Для выполнения интеграции DeviceLock DLP и RuSIEM был выбран способ передачи событий от агентов DeviceLock DLP в RuSIEM через протокол стандарта SYSLOG.

Сотрудник службы информационной безопасности благодаря использованию связки RuSIEM и DeviceLock сможет контролировать передачу корпоративной информации и действия пользователей в реальном времени в комплексе с другими событиями информационной безопасности, обрабатываемыми RuSIEM, отслеживать корреляции между разными типами событий и оперативно разбирать инциденты, связанные с несанкционированными действиями сотрудников. Помимо информации из DLP-системы, в RuSIEM анализируются и отображаются данные из системы обнаружения вторжений (IDS), маршрутизаторов, межсетевых экранов, серверов и автоматизированных рабочих мест пользователей. Широкий горизонт охвата инцидентов упрощает процесс выявления злоумышленников в организации и сбор доказательной базы при проведении служебных расследований.

" В последнее время мы отмечаем повышенный интерес заказчиков и системных интеграторов к интеграции DeviceLock DLP с решениями класса SIEM ", — отметил Ашот Оганесян, технический директор DeviceLock. — " В результате интеграции нашего DLP-решения c RuSIEM заказчикам станут доступны зрелые технологии анализа в единой панели SIEM-системы событий для всеобъемлющего спектра каналов передачи данных, контролируемых DeviceLock DLP ."

" Комплексный анализ событий, перехваченных и переданных DeviceLock DLP в RuSIEM, позволит в реальном времени обнаруживать и фиксировать действительно важные инциденты, осуществлять оперативный контекстный поиск по используемым пользователями сетевым сервисам и всевозможным устройствам, анализировать круг общения и движение критических данных в сочетании с анализом других событий информационной безопасности, что безусловно должно повышать эффективность и производительность работы служб информационной безопасности ." — сообщила Олеся Шелестова, генеральный директор RuSIEM.

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