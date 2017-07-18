Многодетный хакер из Тюмени осужден за взлом восьми сайтов

18.07.2017







Тюменский районный суд вынес приговор в отношении 36-летнего местного жителя Андрея Кандыбы. Мужчина признан виновным на основании ч.1 ст. 273 УК РФ (использование компьютерных программ, предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования компьютерной информации и нейтрализации ее защиты).

По данным следствия, тюменец скачал в интернете вредоносное ПО и с его помощью в августе 2016 года взломал восемь сайтов. На одном из них Кандыба с целью заработка разместил скрипты биржи ссылок. Также он использовал серверы трех ресурсов для распространения вредоносных электронных писем.

Деятельность хакера была пресечена сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области. Суд приговорил мужчину к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и штрафу в размере 6 тыс. рублей. У хакера был конфискован ноутбук Asus, USB модем и DVD диск с вредоносным ПО. При вынесении приговора суд учел признание вины и раскаяние подсудимого, а также наличие троих детей.

Securitylab

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