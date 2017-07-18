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    Многодетный хакер из Тюмени осужден за взлом восьми сайтов

Многодетный хакер из Тюмени осужден за взлом восьми сайтов


18.07.2017

Многодетный хакер из Тюмени осужден за взлом восьми сайтов

Тюменский районный суд вынес приговор в отношении 36-летнего местного жителя Андрея Кандыбы. Мужчина признан виновным на основании ч.1 ст. 273 УК РФ (использование компьютерных программ, предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования компьютерной информации и нейтрализации ее защиты).

 По данным следствия, тюменец скачал в интернете вредоносное ПО и с его помощью в августе 2016 года взломал восемь сайтов. На одном из них Кандыба с целью заработка разместил скрипты биржи ссылок. Также он использовал серверы трех ресурсов для распространения вредоносных электронных писем.

 Деятельность хакера была пресечена сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области. Суд приговорил мужчину к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и штрафу в размере 6 тыс. рублей. У хакера был конфискован ноутбук Asus, USB модем и DVD диск с вредоносным ПО. При вынесении приговора суд учел признание вины и раскаяние подсудимого, а также наличие троих детей.

 

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