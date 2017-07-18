ФСБ и МВД могут привлечь к выявлению способов обхода блокировок в Сети

18.07.2017







Министерство внутренних дел и Федеральная служба безопасности РФ могут получить полномочия по выявлению способов обхода блокировок в интернете. Об этом сообщило агентство RNS со ссылкой на перечень поправок к законопроекту об анонимайзерах.

Согласно документу, ведомства должны будут осуществлять "оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации, с целью получения информации о программно-аппаратных средствах доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен".

Ответственность за контроль по исполнению законопроекта планируется возложить на Роскомнадзор. На основании обращений МВД и ФСБ надзорная служба будет выявлять провайдеров хостинга и других лиц, размещающих средства обхода блокировок в интернете.

В случае принятия закон вступит в силу 1 ноября 2017 года. В день официального опубликования документа также начнет действовать порядок идентификации анонимайзеров и требования к методам ограничения доступа к ним.

Под действие законопроекта не подпадают операторы государственных информсистем, госорганы и органы местного самоуправления. Также закон не распространяется на непубличные средства обхода блокировок, если они используются "в технологических целях обеспечения деятельности" организации, а круг их пользователей определен заранее.

В конце июня нынешнего года Госдума одобрила в первом чтении законопроект о запрете анонимайзеров, предложенный депутатами от "Единой России", "Справедливой России" и компартии РФ. Речь идет о поправках в закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации". Согласно пояснительной записке к документу, поправки были разработаны "в целях повышения эффективности ограничения доступа к информационным ресурсам, доступ к которым в России ограничен на законном основании".

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