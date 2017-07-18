ФБР предупредило родителей об опасности IoT-игрушек

18.07.2017







В понедельник, 17 июля, ФБР hопубликовало уведомление для родителей, чьи дети играют с "умными" игрушками. Бюро рекомендовало внимательно проверить подключенных к интернету кукол, медведей и пр. на предмет угрозы конфиденциальности персональных данных.

Согласно уведомлению, многие игрушки с функционалом, базирующимся на облачных технологиях (например, распознавание речи), "могут представлять угрозу конфиденциальности и безопасности детей в связи с большим объемом персональной информации, которая может быть непреднамеренно раскрыта". Безопасности таких игрушек уделяется недостаточно внимания, поскольку производители прежде всего стремятся сделать их как можно более удобными в использовании и привлекательным для покупателей, считают специалисты ФБР.

"Потребители должны найти в интернете информацию обо всех известных проблемах в этих игрушках, обнаруженных исследователями или упомянутых в отзывах покупателей", - говорится в уведомлении. Кроме того, бюро рекомендовало родителям внимательно ознакомиться с положениями о защите конфиденциальных данных, которыми руководствуется производитель.

Напомним , ранее в этом году произошла утечка данных свыше 800 тыс. клиентов компании Spiral Toys, занимающейся производством "умных" плюшевых игрушек. Кроме того, в связи с угрозой безопасности данных в феврале нынешнего года Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) запретило линейку "умных" кукол "Моя подруга Кайла" (My Friend Cayla), назвав игрушку шпионским устройством.

Securitylab

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