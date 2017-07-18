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    ТБ Форум 2018: все вопросы национальной безопасности, смотр технологий и поддержка встреч с крупными заказчиками

ТБ Форум 2018: все вопросы национальной безопасности, смотр технологий и поддержка встреч с крупными заказчиками


18.07.2017

ТБ Форум 2018 все вопросы национальной безопасности, смотр технологий и поддержка встреч с крупными заказчиками

В Комитете Совета Федерации по обороне и безопасности состоялось очередное заседание Организационного комитета Международного форума "Технологии безопасности". ТБ Форум 2018 проходит при поддержке и под патронатом Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, деятельное участие в организации и проведении принимают представители более 30 федеральных министерств и ведомств, профессиональных сообществ и ассоциаций.

www.tbforum.ru/все-вопросы-национальной-безопасности

Члены Оргкомитета определили повестку дня и ключевые темы экспозиции  и деловой программы ТБ Форума 2018: все вопросы национальной безопасности, смотр технологий и поддержка встреч с крупными заказчиками, прямой диалог регуляторов, потребителей и поставщиков, новинки регулирования и практики их реализации, обмен опытом и контакты с коллегами из различных отраслей.

VIP-событие по всем вопросам национальной безопасности

Единственное открытое мероприятие отрасли безопасности для заказчиков самого высокого уровня - государственных и крупнейших корпораций. Именно на площадке ТБ Форума проходят встречи с высокопоставленными руководителями и прямые переговоры о крупных контрактах.

Смотр технологий руководителями, отвечающими за безопасность крупнейших объектов

В рамках Форума "Технологии безопасности" объявлен всероссийский смотр современных решений и новейших технологий для обеспечения безопасности и террористической защищенности объектов транспорта, городской инфраструктуры, промышленности, нефтегаза и энергетики.

Оргкомитет ТБ Форума обеспечивает специальные приглашения заказчиков именно на смотр и на конференции, чтобы они имели возможность в одном месте познакомиться с новыми перспективными технологиями и обсудить варианты решений стоящих перед ними задач.

Встречи с крупными заказчиками: прямой диалог регуляторов, потребителей и поставщиков

В рамках подготовки смотра команда ТБ Форума проводит серию личных встреч производителей и разработчиков с крупными заказчиками с целью обсудить актуальные задачи и реальные возможности современных технологий и оборудования.

10 VIP-мероприятий по вопросам национальной безопасности

В деловой программе Форума: новинки регулирования и практики их реализации, задачи государственных и корпоративных заказчиков из числа самых "денежных" отраслей российской экономики: безопасный город, транспорт, массовые мероприятия, промышленность, нефтегаз, энергетика, строительство, торговые сети, банки.

Уникальные услуги для участников: развитие продаж и бизнеса за счет подготовленного общения с посетителями

ТБ Форум предлагает своим участникам проведение кампаний по подготовке к переговорам, программу introductions до и после выставки, предварительное назначение встреч, заседания профессиональных "клубов" безопасности по отраслям только по приглашениям.

Бронировать участие www.tbforum.ru/participate

Подписаться на блог ТБ Форума и быть в курсе последних событий www.tbforum.ru/blog

ТБ Форум

13-15 февраля 2018, Крокус Экспо

www.tbforum.ru

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