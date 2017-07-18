Кабмин одобрил закон об удалении контента в соцсетях с серьезными оговорками

18.07.2017







Правительство поддержало законопроект об ответственности соцсетей за отказ удалять противоправный контент, однако нашло в нем множество серьезных замечаний. Об этом пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на утвержденный проект отзыва.

Среди замечаний правительства — формулировка "недостоверная информация" в законопроекте. "Определение категорий информации, подлежащей ограничению и удалению по требованию пользователей" следует уточнить. Кроме того, срок в один день на удаление информации по заявлению пользователя кабмину показался необоснованным. В правительстве отметили, что "у лица, разместившего информацию, отсутствует возможность каким-либо образом оспорить ограничение и удаление, а предусмотренный в законопроекте срок не дает возможности надлежащим образом проверить факт противоправности".

Требование удалять копии противоправной информации и, наоборот, хранить такую информацию в течение 3 месяцев "возлагают значительные финансовые обременения на операторов социальных сетей и потенциально несут в себе предпосылки ухода операторов социальных сетей из-под юрисдикции Российской Федерации", считает правительство. Желание обязать соцсети ежеквартально представлять отчеты о рассмотрении заявлений представляется ему "излишним".

В завершение говорится, что и без всякого законопроекта "на сегодняшний день все представленные на территории Российской Федерации социальные сети обладают действенными инструментами, с помощью которых пользователи могут в любое время обратиться к администраторам социальных сетей с жалобой на нежелательный контент с целью его удаления", и "предлагаемый механизм направления жалобы на противоправный контент должен учитывать сложившуюся практику в данной сфере".

"Так как правительство поддержало концепцию законопроекта, у нас есть основания рассмотреть данную инициативу депутатов", — сказал глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. Заседание комитета назначено на 18 июля. Что касается даты обсуждения на пленарном заседании — этот вопрос, пояснил Левин, "будет решаться Советом Думы".

Отмечается, что возможных дат осталось лишь две: 19 июля или 21 июля. После этого весенняя сессия Госдумы заканчивается, и депутаты уходят на каникулы до сентября.

При этом Левин анонсировал расширенное заседание своего комитета по этому вопросу 20 июля. На обсуждение, по его словам, приглашены представители Facebook, Twitter, Instagram, ВКонтакте и "Одноклассников".

Напомним, законопроект единороссов, обязывающий популярные соцсети и мессенджеры создать филиалы в России и в течение суток удалять противоправный и недостоверный контент по жалобам пользователей, был внесен на рассмотрение 12 июля. Тех, кто откажется удалять информацию, авторы инициативы предложили штрафовать. Так, для физлиц предлагается ввести штрафы от трех до пяти миллионов рублей. Комитет по безопасности, который является комитетом-соисполнителем, в целом уже поддержал законопроект. В соцсети "ВКонтакте" поправки сочли неисполнимыми и избыточными.

Лениздат

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