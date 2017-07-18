All-over-IP объединяет усилия с Русским биометрическим обществом

18.07.2017







Форум All-over-IP начал сотрудничать с Русским биометрическим обществом (РБО). All-over-IP и РБО объединяет устремление – поддерживать правильное применение биометрии и распространять знания о ней среди покупателей.

В интересах разработчиков и поставщиков биометрия выделена в отдельный сегмент форума All-over-IP: зона экспозиции и конференционный трек.

Основные темы и форматы участия опубликованы на сайте. Хотите обсудить? Заполните форму онлайн.

"Рынок биометрических решений переживает бурный рост. Он обусловлен активным применением биометрии в потребительском секторе и потребностью в антитеррористических мерах и борьбе с преступностью. Конкуренция в России довольно высокая, поэтому компании ищут новые области применения для своих решений", – говорит Данила Николаев, директор Русского биометрического общества.

Приглашаем вас использовать деловую среду форума All-over-IP и поддержку РБО, чтобы продвинуть технические решения вашей компании и встретиться с заинтересованными партнерами и клиентами. Обращайтесь к Ирине Суриной: +74956470442, surina@groteck.ru.

10-й форум All-over-IP 2017 Формирует содержание в соответствии с требованиями времени, развивает сервисы в интересах поставщиков и покупателей, открывает новые возможности для бизнеса, объединяет участников индустрии в сообщество. Это маст хэв для передовых брендов и молодых компаний, желающих достигать результатов. Генеральный спонсор: ITV | AxxonSoft.

22, 23 и 24 ноября 2017

Москва, КВЦ "Сокольники"

www.all-over-ip.ru

Добавить комментарий