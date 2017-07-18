Исследователь нашел необычный способ "угона" учетных записей Facebook

18.07.2017







Исследователь Джеймс Мартиндейл (James Martindale) опубликовал в своем блоге интересный материал, озаглавленный: "Я вроде бы взломал пару аккаунтов Facebook , используя уязвимость, которую они не собираются исправлять". Мартиндейл действительно нашел способ перехвата управления над чужой учетной записью Facebook. Сделать это можно посредством функции восстановления аккаунта и старого телефонного номера владельца.

Проблема заключается в том, что старые телефонные номера, более не принадлежащие владельцам учетных записей, все равно остаются привязаны к аккаунтам Facebook. По сути, новый владелец телефонного номера может без каких-либо проблем войти в чужой аккаунт, без использования пароля, а при желании может и вовсе сменить пароль на новый. Конечно, проблема не позволяет устраивать направленные атаки на конкретные учетные записи, однако даже это не умаляет ее критичности.

Исследователь связался с разработчиками Facebook, но ему ответили, что эта проблема не является багом. После этого ситуацией заинтересовались журналисты издания The Register, которые тоже связались с представителями Facebook и попросили их разъяснить, почему компания допускает подобное. Представители социальной сети сообщили, что "многие онлайновые сервисы позволяют людям использовать телефонные номера для восстановления [доступа] к аккаунтам. Мы призываем пользователей добавлять в список только актуальные телефонные номера, и если мы замечаем "подозрительную" попытку восстановления пароля, то можем запросить больше информации о пользователе".

Мартиндейл, в свою очередь, пишет, что представители Facebook не понимают или намеренно игнорируют самую суть проблемы. Дело в том, что, в отличие от других сетевых сервисов, Facebook позволяет пользователям привязывать к аккаунту сразу несколько телефонных номеров.

Сам исследователь обнаружил эту особенность совершенно случайно, когда оказалось, что новый номер его мобильного телефона ранее уже был связан с чьей-то учетной записью Facebook. Причем предыдущего владельца номера "скомпрометировала" сама социальная сеть. Facebook прислала на номер исследователя текстовое сообщение, в котором неактивному пользователю Facebook предлагали вернуться к использованию сервиса. Хуже того, вскоре Мартиндейл выяснил, что к той же учетной записи были привязаны еще пять других телефонных номеров.

Проблема состоит в том, что Facebook позволяет добавить к аккаунту новый телефонный номер, при этом не удаляя предыдущий, поэтому многие пользователи даже не догадываются о том, что старый номер вообще нужно удалять.

Сам исследователь обнаружил эту особенность совершенно случайно, когда оказалось, что новый номер его мобильного телефона ранее уже был связан с чьей-то учетной записью Facebook. Причем предыдущего владельца номера "скомпрометировала" сама социальная сеть. Facebook прислала на номер исследователя текстовое сообщение, в котором неактивному пользователю Facebook предлагали вернуться к использованию сервиса. Хуже того, вскоре Мартиндейл выяснил, что к той же учетной записи были привязаны еще пять других телефонных номеров.

Проблема состоит в том, что Facebook позволяет добавить к аккаунту новый телефонный номер, при этом не удаляя предыдущий, поэтому многие пользователи даже не догадываются о том, что старый номер вообще нужно удалять.

Хакер



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