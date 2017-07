В Китае частично заблокирован WhatsApp Tweet

В Китае частично заблокирована работа мессенджера WhatsApp. Об этом пишет The New York Times. Китайские интернет-фильтры ограничили функциональность приложения для пользователей в стране, в результате чего многие из них не могут отправлять видео и фотографии, а некоторые — даже текстовые сообщения. Осведомленный анонимный источник рассказал изданию, что идея блокировки WhatsApp принадлежит руководству страны. Ранее стало известно о том, что в китайских социальных сетях начали удалять изображение Винни-Пуха. Причиной этого могло стать замеченное интернет-пользователями внешнее сходство между изображениями медведя из мультфильма и председателя КНР Си Цзиньпином, писала The Financial Times. The New York Times отмечает, что в последние месяцы из магазинов приложений для китайских пользователей исчезли многие сервисы VPN, позволяющие обходить блокировки. Законопроект, ограничивающий работу VPN, обсуждают и в России. Журдом Добавить комментарий Автор: Компания: E-mail: Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да

