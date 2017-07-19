    В Китае частично заблокирован WhatsApp

Китайские интернет-фильтры ограничили функциональность приложения для пользователей в стране, в результате чего многие из них не могут отправлять видео и фотографии, а некоторые — даже текстовые сообщения.
Осведомленный анонимный источник рассказал изданию, что идея блокировки WhatsApp принадлежит руководству страны.
Ранее стало известно о том, что в китайских социальных сетях начали удалять изображение Винни-Пуха.
Причиной этого могло стать замеченное интернет-пользователями внешнее сходство между изображениями медведя из мультфильма и председателя КНР Си Цзиньпином, писала The Financial Times.
The New York Times отмечает, что в последние месяцы из магазинов приложений для китайских пользователей исчезли многие сервисы VPN, позволяющие обходить блокировки.
Законопроект, ограничивающий работу VPN, обсуждают и в России.