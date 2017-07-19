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    В Китае частично заблокирован WhatsApp

В Китае частично заблокирован WhatsApp


19.07.2017

В Китае частично заблокирован WhatsApp

В Китае частично заблокирована работа мессенджера WhatsApp. Об этом пишет The New York Times.

Китайские интернет-фильтры ограничили функциональность приложения для пользователей в стране, в результате чего многие из них не могут отправлять видео и фотографии, а некоторые — даже текстовые сообщения.

Осведомленный анонимный источник рассказал изданию, что идея блокировки WhatsApp принадлежит руководству страны.

Ранее стало известно о том, что в китайских социальных сетях начали удалять изображение Винни-Пуха.

Причиной этого могло стать замеченное интернет-пользователями внешнее сходство между изображениями медведя из мультфильма и председателя КНР Си Цзиньпином, писала The Financial Times.

The New York Times отмечает, что в последние месяцы из магазинов приложений для китайских пользователей исчезли многие сервисы VPN, позволяющие обходить блокировки.

Законопроект, ограничивающий работу VPN, обсуждают и в России.

Журдом

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