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    Корпорация Microsoft устранила нарушения по предупреждению ФАС

Корпорация Microsoft устранила нарушения по предупреждению ФАС


19.07.2017

Корпорация Microsoft устранила нарушения по предупреждению ФАС

Корпорация Microsoft исполнила предупреждение ФАС России, устранив выявленные ведомством нарушения антимонопольного законодательства. Об этом со ссылкой на пресс-релиз антимонопольной службы сообщает ТАСС.

 "Microsoft уведомил об исполнении предупреждений ФАС России в установленный срок. В настоящее время ведомство анализирует полученную информацию на предмет исполнения требований предупреждений. Этот вопрос будет принят к рассмотрению на следующем заседании антимонопольного дела в отношении компании 25 июля", — сообщил заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

 С заявлением против Microsoft в ФАС обратилась "Лаборатория Касперского". Месяц назад ФАС выдала Microsoft предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. В частности, отмечалось, что Microsoft блокировала или отключала антивирусы сторонних производителей и вместо них включала собственный антивирус Windows Defender без согласия пользователей. Кроме того, в "Лаборатории Касперского" указывали, что компания Microsoft сократила время на то, чтобы разработчики антивирусных программ могли обеспечить совместимость их решений с новой версией операционной системы, c двух месяцев до шести дней.

Лениздат

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