Корпорация Microsoft устранила нарушения по предупреждению ФАС

19.07.2017







Корпорация Microsoft исполнила предупреждение ФАС России, устранив выявленные ведомством нарушения антимонопольного законодательства. Об этом со ссылкой на пресс-релиз антимонопольной службы сообщает ТАСС.

"Microsoft уведомил об исполнении предупреждений ФАС России в установленный срок. В настоящее время ведомство анализирует полученную информацию на предмет исполнения требований предупреждений. Этот вопрос будет принят к рассмотрению на следующем заседании антимонопольного дела в отношении компании 25 июля", — сообщил заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

С заявлением против Microsoft в ФАС обратилась "Лаборатория Касперского". Месяц назад ФАС выдала Microsoft предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. В частности, отмечалось, что Microsoft блокировала или отключала антивирусы сторонних производителей и вместо них включала собственный антивирус Windows Defender без согласия пользователей. Кроме того, в "Лаборатории Касперского" указывали, что компания Microsoft сократила время на то, чтобы разработчики антивирусных программ могли обеспечить совместимость их решений с новой версией операционной системы, c двух месяцев до шести дней.

Лениздат

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