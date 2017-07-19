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    Иностранные компании смогут платить "налог на Google" за юрлиц и ИП

Иностранные компании смогут платить "налог на Google" за юрлиц и ИП


19.07.2017

Иностранные компании смогут платить "налог на Google" за юрлиц и ИП

В Федеральной налоговой службе (ФНС) РФ обсуждают возможность предоставить право иностранным поставщикам электронных услуг уплачивать "налог на Google" за юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Сейчас такие компании после регистрации в ФНС могут платить налог только за физлиц.

 Летом 2016 года закон о введении НДС для электронных услуг (так называемый "налог на Google") был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Согласно ему, зарубежные сервисы, предоставляющие электронные услуги на территории России, должны регистрироваться как налоговые резиденты и уплачивать НДС в размере 15,25%. При этом иностранные компании должны платить налог только за услуги физлицам. Российские фирмы и ИП, приобретающие услуги у зарубежного сервиса, должны платить налог самостоятельно. Теперь же иностранным компаниям может быть предоставлена возможность платить за всех своих российских клиентов.

 "Это было бы удобно и для участников рынка, и для государства. К примеру, ИП и организации, которые применяют специальные налоговые режимы не должны уплачивать НДС. Но сейчас они вынуждены выполнять функцию налогового агента, а значит - сдавать декларации, уплачивать налог и т.д.", - приводят "Известия" комментарий представителей ФНС.

 

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