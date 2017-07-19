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    Личные данные 4 миллионов клиентов Dow Jones утекли в Сеть

Личные данные 4 миллионов клиентов Dow Jones утекли в Сеть


19.07.2017

Личные данные 4 миллионов клиентов Dow Jones утекли в Сеть

Американская аналитическая компания Dow Jones ненамеренно опубликовала в открытом доступе данные 4 миллионов своих клиентов. Утечка была обнаружена в июне текущего года исследователем безопасности Крисом Викери (Chris Vickery).

 В открытом доступе оказались личные данные подписчиков аналитической компании Dow Jones, включая имена, внутренние идентификаторы, адреса, платежные реквизиты и 4 последние цифры пластиковых карт.

 Компания Dow Jones подтвердила утечку данных, однако не считает инцидент чем-то серьёзным. По мнению аналитиков Dow Jones, попавшие в открытый доступ данные не являются конфиденциальными, поскольку не содержат пароли в открытом виде. Поэтому компания не будет уведомлять своих клиентов об утечке.

 Утечка произошла из-за некорректно настроенных политик безопасности AWS S3.

Securitylab

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