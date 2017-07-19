Личные данные 4 миллионов клиентов Dow Jones утекли в Сеть Tweet

Личные данные 4 миллионов клиентов Dow Jones утекли в Сеть

19.07.2017 19.07.2017



Американская аналитическая компания Dow Jones ненамеренно опубликовала в открытом доступе данные 4 миллионов своих клиентов. Утечка была обнаружена в июне текущего года исследователем безопасности Крисом Викери (Chris Vickery). В открытом доступе оказались личные данные подписчиков аналитической компании Dow Jones, включая имена, внутренние идентификаторы, адреса, платежные реквизиты и 4 последние цифры пластиковых карт. Компания Dow Jones подтвердила утечку данных, однако не считает инцидент чем-то серьёзным. По мнению аналитиков Dow Jones, попавшие в открытый доступ данные не являются конфиденциальными, поскольку не содержат пароли в открытом виде. Поэтому компания не будет уведомлять своих клиентов об утечке. Утечка произошла из-за некорректно настроенных политик безопасности AWS S3. Securitylab Добавить комментарий Автор: Компания: E-mail: Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да

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