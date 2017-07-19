Хакер из Иванова атаковал сайт Курской области

19.07.2017







Сотрудники УФСБ по Ивановской области задержали местного жителя по подозрению в организации кибератаки на сайт Курской области в начале текущего года.

Как считают следователи, в январе 2017 года подозреваемый загрузил из интернета вредоносное ПО для уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации и нейтрализации средств защиты компьютерной информации. 9 января с ее помощью злоумышленник атаковал государственный информационный ресурс, а именно – официальный сайт Курской области.

Против подозреваемого было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 273 УК РФ "Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ". За вменяемые ему преступления жителю города Иванова грозит наказание в виде четырех лет лишения свободы и штраф в размере до 200 тыс. руб.

Securitylab

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