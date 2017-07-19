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    Хакер из Иванова атаковал сайт Курской области

Хакер из Иванова атаковал сайт Курской области


19.07.2017

Хакер из Иванова атаковал сайт Курской области

Сотрудники УФСБ по Ивановской области задержали местного жителя по подозрению в организации кибератаки на сайт Курской области в начале текущего года.

 Как считают следователи, в январе 2017 года подозреваемый загрузил из интернета вредоносное ПО для уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации и нейтрализации средств защиты компьютерной информации. 9 января с ее помощью злоумышленник атаковал государственный информационный ресурс, а именно – официальный сайт Курской области.

 Против подозреваемого было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 273 УК РФ "Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ". За вменяемые ему преступления жителю города Иванова грозит наказание в виде четырех лет лишения свободы и штраф в размере до 200 тыс. руб.

 

 

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