В Госдуме обсуждают закон об инвестициях в криптовалюте

19.07.2017







Межведомственная рабочая группа по оценкам рисков оборота криптовалюты при Государственной думе РФ начала обсуждать внесение поправок в гражданское законодательство, которые позволят проводить в России ICO, пишут "Ведомости" со ссылкой на руководителя группы профессора МГИМО Элину Сидоренко.

По ее словам, в законодательстве есть пробелы, которые не позволяют урегулировать в правовом поле вопросы краудфандинга и договоров, заключенных в рамках ICO.

В Госдуме должны разработать законодательные механизмы верификации подобных контрактов, идентификации пользователей, защиты права обладателей токенов на выполнение обязательств компаниями-эмитентами. Поправки в законодательство необходимо внести после принятия закона о криптовалютах.

ICO, Initial Coin Offerings — вид сбора средств компанией с использованием криптовалют, напоминающий размещение ценных бумаг на бирже — IPO. Вкладчики за биткойны или эфириумы получают от компании другую криптовалюту — токены. Ее можно обменять на продукты компании, которая выходит на ICO.

За последний год в мире состоялось свыше 150 ICO на общую сумму более 500 млн долл.

Сomputerworld

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