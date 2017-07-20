InfoSecurity Russia 2017: Современные инфраструктуры обработки данных и их защита
20.07.2017
Весь современных мир информационных технологий построен на сборе огромного объема данных, разнообразных методов их обработки и эффективного использования полученных результатов. Участники конференции "Современные инфраструктуры обработки данных и их защита" обсудят как технические вопросы построения инфраструктуры для сбора и обработки данных, так и методы реализации их защиты. Кроме того, речь пойдет о том, как накопленные данные сами могут служить для реализации современных подходов в области обеспечения ИБ.
Модератор конференции: Михаил Кадер, заслуженный системный инженер, Cisco
* Что же такое современная инфраструктура обработки данных?
Обсуждение современных архитектурных подходов к построению распределенных и масштабируемых центров обработки данных, включая облачные технологии.
* Анализ данных и управление потоками в современных ЦОДах
Анализ собираемой информации, методы ее обработки и способы использования данной информации для более эффективного функционирования и обеспечения безопасности самой инфраструктуры.
* Эволюция и применение средств безопасности
Обсуждение нормативных и технических вопросов защиты современных виртуализированных центров обработки данных. Текущие требования по применению и сертификации средств безопасности, а также апробированные решения в данной области.
* Управляемые облачные услуги безопасности
Знакомство с успешным опытом оказания облачных услуг обеспечения информационной безопасности для широкого круга и заказчиков. Облачные центры управления ИБ, а также разнообразные специализированные сервисы защиты.