InfoSecurity Russia 2017: Современные инфраструктуры обработки данных и их защита

20.07.2017







Весь современных мир информационных технологий построен на сборе огромного объема данных, разнообразных методов их обработки и эффективного использования полученных результатов. Участникиобсудят как технические вопросы построения инфраструктуры для сбора и обработки данных, так и методы реализации их защиты. Кроме того, речь пойдет о том, как накопленные данные сами могут служить для реализации современных подходов в области обеспечения ИБ.

Модератор конференции: Михаил Кадер, заслуженный системный инженер, Cisco

* Выступить с докладом https://www.infosecurityrussia.ru/2017/become-speaker

* Стать участником выставки https://www.infosecurityrussia.ru/2017/booking

В программе запланированы 4 секции:

* Что же такое современная инфраструктура обработки данных?

Обсуждение современных архитектурных подходов к построению распределенных и масштабируемых центров обработки данных, включая облачные технологии.

* Анализ данных и управление потоками в современных ЦОДах

Анализ собираемой информации, методы ее обработки и способы использования данной информации для более эффективного функционирования и обеспечения безопасности самой инфраструктуры.

* Эволюция и применение средств безопасности

Обсуждение нормативных и технических вопросов защиты современных виртуализированных центров обработки данных. Текущие требования по применению и сертификации средств безопасности, а также апробированные решения в данной области.

* Управляемые облачные услуги безопасности

Знакомство с успешным опытом оказания облачных услуг обеспечения информационной безопасности для широкого круга и заказчиков. Облачные центры управления ИБ, а также разнообразные специализированные сервисы защиты.

* Выступить с докладом https://www.infosecurityrussia.ru/2017/become-speaker

* Стать участником выставки https://www.infosecurityrussia.ru/2017/booking

По вопросам участия или спонсорства: Зинаида Горелова, gorelova@groteck.ru

По всем вопросам участия в деловой программе: Екатерина Данилина, danilina@groteck.ru

InfoSecurity Russia 2017 +7 (495) 647-04-42 www.infosecurityrussia.ru

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