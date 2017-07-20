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    Госдума одобрила законопроект о запрете анонимайзеров в основном чтении

Госдума одобрила законопроект о запрете анонимайзеров в основном чтении


20.07.2017

Госдума одобрила законопроект о запрете анонимайзеров в основном чтении

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, предполагающий запрет анонимайзеров, VPN и других средств обхода блокировок в интернете. Как сообщает "Медуза", которая следит за трансляцией на сайте нижней палаты парламента, за документ проголосовали 362 депутата, против — никто, двое воздержались.

 К основному чтению документа в него внесли ряд изменений. В частности, был изменен порядок выявления сервисов, используемых для обхода блокировок. Изначально предполагалось, что этим будет заниматься Роскомнадзор, теперь же эту обязанность решили возложить на ФСБ и МВД. Определять провайдера, через которого работают анонимайзеры, Роскомнадзор будет только по запросу от правоохранительных органов.

 Законопроект, предлагающий ограничить сервисы VPN, анонимайзеры и другие средства обхода блокировок, был внесен на рассмотрение Госдумы 8 июня группой депутатов, которые полагают, что блокировки ресурсов недостаточно эффективны из-за возможности их обхода. Документ предлагает также ввести штрафы от 500 до 700 тысяч рублей для поисковых систем за выдачу ссылок на заблокированные ресурсы. Кроме того, законопроект упраздняет реестр блогеров, созданный в 2014 году. Первое чтение документ прошел 23 июня.

Лениздат

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