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    Законопроект о мессенджерах прошел основное чтение в Госдуме

Законопроект о мессенджерах прошел основное чтение в Госдуме


20.07.2017

Законопроект о мессенджерах прошел основное чтение в Госдуме

Законопроект о запрете анонимности в мессенджерах прошел в Госдуме второе чтение. Как сообщает "Медуза", которая следит за трансляцией на сайте палаты, за документ проголосовали 365 депутатов, против — один, двое воздержались.

 К основному чтению в документ добавили изменение, согласно которому мессенджеры в России обязаны "не допускать передачу электронных сообщений пользователям сервиса обмена мгновенными сообщениями" по процедуре, порядок которой определит правительство. Что именно будут блокировать, не уточняется.

 Прежде документом предлагалось ограничивать массовые рассылки в мессенджерах по требованию профильных ведомств. Теперь этот пункт в проекте закона отсутствует.

 Законопроект о регулировании мессенджеров был внесен на рассмотрение палаты 24 мая, а первое чтение прошел 14 июня. Авторы документа предложили обязать сервисы обеспечивать передачу сообщений только тех пользователей, которые прошли идентификацию в предложенном порядке. Устанавливать личность планируется по номеру мобильного телефона, который должен быть "привязан" к паспорту. Неисполнение мессенджером требований может привести к его блокировке.

Лениздат

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