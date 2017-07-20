Единороссы заново внесут в Госдуму законопроект о модерации соцсетей

20.07.2017







Законопроект депутатов от "Единой России" о модерации социальных сетей будет заново внесен в Госдуму с некоторыми изменениями, передает "Медуза" со ссылкой на одного из авторов документа, депутата Сергея Боярского.

"Мы учли замечания, которые нам поступили, мы будем перевносить проект. Это не отзыв, другая процедура, техническая… Просто текст чуть-чуть поменяем", — пояснил депутат. По его словам, изменения будут внесены перед первым чтением, "дабы не подвешивать [законопроект] ко второму чтению".

Ранее об отзыве законопроекта со ссылкой на источник в Госдуме сообщил "Коммерсант". По данным издания, решение об отзыве обусловлено тем, что государственно-правовое управление президента дало на законопроект отрицательный отзыв. Кроме того, по данным газеты, замечания к первой редакции документа возникли также у правового управления Госдумы и комитета по информполитике.

Как следует из карточки на сайте нижней палаты парламента, в первом чтении депутаты рассмотрят законопроект единороссов уже 20 июля. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что первое чтение документ может пройти уже до конца весенней сессии, то есть до 21 июля.

Сергей Боярский и Андрей Альшевских внесли законопроект о модерации соцсетей на рассмотрение Госдумы 12 июня. Документ предлагает обязать популярные соцсети и мессенджеры создать филиалы в России и в течение суток удалять противоправный и недостоверный контент по жалобам пользователей. О критериях, по которым будут измерять противоправность контента, в документе ничего не сказано Тех, кто откажется удалять информацию, авторы инициативы предложили штрафовать. Так, для физлиц предлагается ввести штрафы от трех до пяти миллионов рублей.

В правительстве законопроект в целом поддержали, однако сделали несколько замечаний. В частности, Кабмин указал на формулировку понятия "недостоверная информация" в законопроекте, предложив его уточнить. В соцсети "ВКонтакте" поправки, предложенные депутатами, сочли неисполнимыми и избыточными.

Лениздат

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