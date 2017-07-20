Суд в США приговорил Вартаняна к пяти годам тюрьмы

20.07.2017







Суд в США приговорил гражданина России Марка Вартаняна к пяти годам лишения свободы за мошенничество и разработку компьютерного вируса, передает "Интерфакс" со ссылкой на АР.

В марте суд признал признан россиянина виновным в кибермошенничестве. Вартанян был экстрадирован из Норвегии в Штаты в декабре 2016 года. Его обвиняли, в частности, в разработке вирусной программы "Цитадель", которая была создана для похищения персональных и финансовых данных пользователей. Как подсчитали специалисты, из-за этой программы было заражено около 11 млн компьютеров по всему миру. Общая сумма ущерба оценивается в 500 млн долларов.

Вартаняну предстоит провести в заключении еще три года — два он провел в тюрьме в Норвегии.

Лениздат

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