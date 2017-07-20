Правительство отказалось откладывать "закон Яровой" на пять лет

20.07.2017







Правительство России отказалось от отсрочки исполнения "закона Яровой" на пять лет, сообщает "Медуза" со ссылкой на официальный отзыв.

В отзыве указано, что существующая редакция закона позволяет вводить его в действие поэтапно, а у операторов связи и провайдеров "будет достаточно времени для решения технических задач".

"Технически, по моей личной оценке, мы можем констатировать, что введение „закона Яровой" либо затянется на неопределенный срок (более пяти лет), либо, что более вероятно, не наступит никогда", — отметил в разговоре с изданием сенатор Антон Беляков, один из соавторов законопроекта.

Законопроект об отсрочке "закона Яровой" внесли на рассмотрение Госдумы вскоре после того, как закон был принят. Авторы инициативы предложили перенести вступление поправок в силу с 2018 года на 2023-й.

В начале июля "Ведомости" писали, чтоправительственная комиссия намерена положительно отозваться на предложение о переносе вступления антитеррористических поправок в силу, однако против выступила Федеральная служба безопасности.

Президент Владимир Путин подписал антитеррористические законопроекты депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова 7 июля 2016 года. Принятые поправки предполагают в числе прочего, что операторы связи должны на протяжении полугода хранить все передаваемые пользователями данные. Кроме того, поправки предписывают операторам передавать спецслужбам ключи для дешифровки данных. Также поправки предусматривают введение ответственности за недоносительство, снижают возраст ответственности по террористическим статьям и ужесточают ответственность за организацию массовых беспорядков.

Лениздат

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