Два иранца похитили американское ПО для проектирования боеприпасов

20.07.2017







Министерство юстиции США выдвинуло против двух иранских бизнесменов обвинение во взломе американского военного подрядчика и краже программного обеспечения, используемого в разработке боеприпасов.

Согласно обвинению, Мохаммед Саид Аджили (Mohammed Saeed Ajily) являлся главой компании Andisheh VesaJ Middle East Company, которую он использовал для получения и продажи ПО в обход санкций, введенных западными странами в отношении Ирана. В числе клиентов компании числились не только частные фирмы, но также правительственные и военные организации Ирана.

Второй обвиняемый, Мохаммед Реза Резаках (Mohammed Reza Rezakhah), управлял компанией Dongle Labs, предлагающей сервисы по взлому лицензионного ПО и технических средств защиты авторских прав (DRM). Резаках являлся одним из многих хакеров, нанятых Аджили для взлома выпускаемых западными компаниями программных продуктов.

По данным Минюста США, в 2012 году Аджили нанял Резакаха для взлома и похищения ПО американской компании Arrow Tech. Используя арендованный сервер, вместе с подельником хакер взломал сайт компании и связанную с ним сеть. Злоумышленники похитили приложение Projectile Rocket Ordnance Design and Analysis System (PRODAS), созданное Arrow Tech и используемое для разработки пуль, ракет и других военных проектов.

Аджили и Резакаху предъявлены обвинения в заговоре с целью осуществления мошенничества с использованием компьютера, незаконном доступе и похищении информации, мошенничестве с использованием средств связи, незаконном экспорте продуктов оборонной промышленности и нарушении санкций, введенных в отношении Ирана.

Securitylab

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