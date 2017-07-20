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    Два иранца похитили американское ПО для проектирования боеприпасов

Два иранца похитили американское ПО для проектирования боеприпасов


20.07.2017

Два иранца похитили американское ПО для проектирования боеприпасов

Министерство юстиции США выдвинуло против двух иранских бизнесменов обвинение во взломе американского военного подрядчика и краже программного обеспечения, используемого в разработке боеприпасов.

 Согласно обвинению, Мохаммед Саид Аджили (Mohammed Saeed Ajily) являлся главой компании Andisheh VesaJ Middle East Company, которую он использовал для получения и продажи ПО в обход санкций, введенных западными странами в отношении Ирана. В числе клиентов компании числились не только частные фирмы, но также правительственные и военные организации Ирана.

 Второй обвиняемый, Мохаммед Реза Резаках (Mohammed Reza Rezakhah), управлял компанией Dongle Labs, предлагающей сервисы по взлому лицензионного ПО и технических средств защиты авторских прав (DRM). Резаках являлся одним из многих хакеров, нанятых Аджили для взлома выпускаемых западными компаниями программных продуктов.

 По данным Минюста США, в 2012 году Аджили нанял Резакаха для взлома и похищения ПО американской компании Arrow Tech. Используя арендованный сервер, вместе с подельником хакер взломал сайт компании и связанную с ним сеть. Злоумышленники похитили приложение Projectile Rocket Ordnance Design and Analysis System (PRODAS), созданное Arrow Tech и используемое для разработки пуль, ракет и других военных проектов.

 Аджили и Резакаху предъявлены обвинения в заговоре с целью осуществления мошенничества с использованием компьютера, незаконном доступе и похищении информации, мошенничестве с использованием средств связи, незаконном экспорте продуктов оборонной промышленности и нарушении санкций, введенных в отношении Ирана.

 

Securitylab

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