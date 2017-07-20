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    Литовского мошенника, обманувшего Google и Facebook на $100 млн, выдадут США

Литовского мошенника, обманувшего Google и Facebook на $100 млн, выдадут США


20.07.2017

Литовского мошенника, обманувшего Google и Facebook на $100 млн, выдадут США

Гражданин Литвы Эвалдас Римасаускас, обвиняемый в США в кибермошенничестве, стоившем двум крупным американским IT-компаниям $100 млн, будет экстрадирован в США. Такое решение принял Вильнюсский окружной суд, сообщает информагентство Reuters.

 48-летний гражданин Литвы Эвалдас Римасаускас был задержан на родине в марте нынешнего года по запросу американских властей. В США литовец обвиняется в организации мошеннической схемы в период с 2013 по 2015 год, в рамках которой он под видом крупного производителя компьютерного оборудования из Азии выманил более $100 млн у Google и Facebook.

 Римасаускасу также предъявлены обвинения в фальсификации чеков, контрактов и писем, которые он использовал, чтобы ввести сотрудников компаний в заблуждение и заставить их перевести денежные средства на подконтрольные мошеннику банковские счета.

 По словам представителей Google, компьютерные системы компании скомпрометированы не были. Техногигант уже принял необходимые меры предосторожности для предотвращения подобных ситуаций в будущем и вернул утраченные денежные средства.

 Если Эвалдас Римасаускас будет признан виновным, ему грозит 20 лет лишения свободы.

 

Securitylab

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