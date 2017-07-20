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    Россия больше не входит в десятку основных объектов атак вымогателей

Россия больше не входит в десятку основных объектов атак вымогателей


20.07.2017

Россия больше не входит в десятку основных объектов атак вымогателей

Число пострадавших от троянов, шифрующих файлы, возросло практически вдвое - с 718 536 в 2015–2016 годах до 1 152 299 в 2016-2017 годах. Общее число пользователей, пострадавших от всех программ-вымогателей в тот же период, увеличилось на 11,4% - с 2 315 931 до 2 581 026. Такие данные приводит "Лаборатория Касперского" в своем отчете.

 Как отмечают эксперты, Россия больше не является одной из основных целей шифровальщиков. Ранее РФ входила в десятку государств, где наблюдался наиболее интенсивный рост числа инцидентов с использованием вымогательского ПО, однако по итогам отчетного года она уступила место Турции, Вьетнаму и Японии. По данным экспертов, доля вымогателей в общем числе заражений мобильным вредоносным ПО снизилась до 0,88% (против 4,91% в 2015-2016 годах).

 Резкий спад аналитики связывают с двумя факторами: ростом количества вредоносный атак в целом, на фоне которого доля шифровальщиков незаметна, и снижением активности трояна Small, ориентированного на Россию и страны постсоветского пространства.

 В нынешнем году произошли две масштабные кибератаки с использованием вымогательского ПО. В мае вымогатель WannaCry парализовал работу компьютеров в более 150 странах мира. В конце июня атакам вымогательского ПО NotPetya подверглись российские и украинские компании энергетического сектора, объекты критической инфраструктуры и госорганы.

 

Securitylab

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