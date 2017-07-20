Разработан инструмент для обхода антивирусов на Android-устройствах

20.07.2017







Команда исследователей из Технологического института штата Джорджия (США) разработала хакерский инструмент под названием AVPass, который способен изучать и обходить защиту антивирусных решений для смартфонов и планшетов на базе Android.

Проект разработан в рамках исследовательской инициативы по выявлению уязвимостей в алгоритмах машинного обучения, направленной на изучение того, как злоумышленники могут манипулировать данными технологиями в своих целях.

AVPass включает три компонента: модуль для изучения возможностей обнаружения антивирусного решения, генератор вредоносного ПО, который генерирует несколько вариантов вредоносного кода и анализатор данных, обрабатывающий информацию и использующий ее для обхода защиты антивируса.

По сути, инструмент препятствует обнаружению вредоносного ПО антивирусом, пояснил один из авторов проекта Макс Волоцки (Max Wolotsky) в интервью изданию DarkReading. AVPass отправляет фрагменты фальшивого вредоносного кода для проверки возможностей антивируса и на основе полученных данных модифицирует вредоносное ПО. "Мы выяснили, что большинство антивирусов обычно используют фиксированное число правил детектирования. К примеру, для обхода слабого антивируса достаточно обфусцировать только одну функцию", - отметил Волоцки.

В процессе тестирования инструмент смог обойти почти все 56 антивирусов для Android на VirusTotal, за исключением решений AhnLab и WhiteArmour.

По словам исследователей, разработанная ими техника работает не только на Android, но и на других платформах. В дальнейшем ученые планируют протестировать инструмент на компьютерах под управлением Windows.

Securitylab

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