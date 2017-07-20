В менеджере файлов GNOME обнаружена опасная уязвимость

20.07.2017







Обнаружена опасная уязвимость в GNOME - популярном графическом интерфейсе для Linux, позволяющая выполнить произвольный код на целевой системе. Уязвимость CVE-2017-11421 затрагивает менеджер файлов стороннего производителя под названием GNOME files, входящий в состав GNOME по умолчанию.

Информация о ошибке вместе с PoC-кодом была опубликована в блоге немецкого исследователя Нильса Дагссона Москоппа (Nils Dagsson Moskopp). Согласно опубликованной информации, уязвимость присутствует в коде, отвечающим за обработку имени .msi файлов во время отображения иконок к приложению. Злоумышленник может обманом заставить пользователя загрузить специально сформированный .msi файл на систему и затем выполнить произвольный VBScript, содержащийся в имени файла.

Вредоносный код выполняется, как только пользователь открывает папку с вредоносным файлом с помощью GNOME files.

С полным описанием уязвимости можно ознакомиться здесь.

Securitylab

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