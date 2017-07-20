Check Point Software Technologies: RoughTed стал самым активным зловредом в июне

20.07.2017







Исследователи компании Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP) обнаружили, что 28% организаций по всему миру в течении июня стали жертвами рекламного зловреда RoughTed.

Крупномасштабная вредоносная рекламная кампания RoughTed используется для переадресации пользователей на зараженные сайты и загрузки мошеннических программ, эксплойт-китов и программ-вымогателей. Зловред начал распространяться в мае и достиг своего пика в июне, атаковав организации из 150 стран мира. Наибольший урон RoughTed нанес компаниям из сферы коммуникаций, образования, розничной и оптовой торговли. Кампании по вредоносной рекламе в последние месяцы стали очень популярны, поскольку их создателям достаточно скомпрометировать лишь одного провайдера рекламы, чтобы получить доступ к большому числу пользователей. В результате распространение атаки не требует сложной инфраструктуры.

На втором месте оказался Fireball, атаковавший в мае 20% организаций, который в июне резко снизил свою активность и поразил лишь 5% организаций по всему миру. Червь Slammer занял третье место, атаковав 4% организаций.

Самые распространенные зловреды показывают широкое разнообразие векторов атак. В отличие от RoughTed, Fireball атакует браузеры, превращая их в зомби, которые могут быть затем использованы в других целях, например, для загрузки других видов вредоносного ПО. Червь Slammer поражает память и может запустить DoS-атаку.

Разнообразие направлений атак хорошо демонстрируется на примерах зловредов из первой десятки рейтинга: Cryptowall (4-ый) и Jaff (6-ой) являются вымогателями, HackerDeffender — это руткит, который используется для сокрытия файлов, а Zeus (9-ый) — банковский троян.

Самые активные зловреды июня 2017:

*Стрелки указывают изменения в рейтинге по сравнению с данными прошлого месяца

^ RoughTed — Крупномасштабная кампания вредоносной рекламы, используется для переадресации пользователей на зараженные сайты и загрузки мошеннических программ, эксплойт-китов и программ-вымогателей. Зловред может быть использован для атаки на любые типы платформ и операционные системы; способен обходить блокировку рекламы.

^ Fireball — взламывает браузеры и может превращать их в полноценные платформы для загрузки зловредов. Способен исполнять любой код на зараженных компьютерах, что предоставляет киберпреступникам широкий выбор действий, начиная с кражи данных личных кабинетов и заканчивая загрузкой дополнительных зловредов.

^ Sammer — Червь, действующий в памяти, атакует Microsoft SQL 2000. Благодаря быстрому распространению червь может привести к отказу в обслуживании зараженных систем.

Количество атак на Россию в июне 2017 года увеличилось, и она поднялась с 34 на 31 место в рейтинге самых атакуемых стран. Для атак на организации в России использовались зловреды Roughted, Rig ek, Slammer, Kometaur, Ldpinch, Conficker, Fireball, Ramnit, HackerDefender, Parite. Больше всего кибератакам в июне подвергались компании Уганды, Нигерии и Грузии. Меньше всего атак было на организации в Молдове, на острове Гернси и в Пуэрто-Рико.

Среди мобильных зловредов список самых активных возглавил Hummingbad. Следом за ним шли Hiddad и Lotoor:

Самые активные мобильные зловреды:

Hummingbad — Вредоносное ПО для Android, которое, используя устойчивый к перезагрузке руткит, устанавливает мошеннические приложения и с небольшими модификациями может проявлять дополнительную вредоносную активность, включая установку программных клавиатурных шпионов, кражу учетных данных и обход зашифрованных email-контейнеров, используемых компаниями.

Hiddad — Зловред для Android, который переупаковывает легитимные приложения и затем реализует их в магазинах сторонних производителей. Его главная функция — показ рекламы, однако он также может получить доступ к ключевым настройкам безопасности, встроенным в операционную систему, что позволяет злоумышленнику получить конфиденциальные данные пользователя.

Lotoor — Инструмент для взлома, который использует уязвимости в ОС Android, чтобы получить привилегии суперпользователя на взломанных мобильных устройствах.

"В мае и июне организации были озабочены защитой от вымогателей WannaCry и Petya, — замечает Василий Дягилев, глава представительства Check Point в России и СНГ. — Однако широкое разнообразие векторов атак, обнаруженных ThreatIntelligence, напоминает организациям о необходимости защиты от самых разных видов вредоносного ПО. Решения Check Point SandBlast™ Zero-Day Protection и SandBlast Mobile способны защитить их от различных типов атак и вредоносного ПО нулевого дня".

Данные для Threat Map предоставлены Check Point’s ThreatCloudTM — крупнейшей сетью для совместной борьбы с киберпреступлениями, которая собирает данные об атаках с помощью глобальной сети датчиков угроз. База данных ThreatCloud содержит более 250 миллионов адресов, анализируемых на наличие ботов, более 11 миллионов сигнатур вредоносного ПО и более 5,5 миллионов адресов зараженных веб-сайтов. Каждый день система обнаруживает свыше одного миллиона типов вредоносного ПО.

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