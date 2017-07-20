Соавтор вредоносного ПО Citadel осужден на 5 лет лишения свободы

20.07.2017







Суд в США приговорил российского программиста Марка Вартаняна к пяти годам лишения свободы за участие в создании и распространении вредоносного ПО, предназначенного для хищения персональной финансовой информации. Об этом сообщает информагентство Associated Press.

Вартанян, известный в Сети как Kolypto, в марте нынешнего года признал себя виновным в компьютерном мошенничестве. Вартаняну зачтется то время, которое он провел в заключении - хакер находится под арестом с 2014 года. После отбытия наказания он будет депортирован в Россию.

По данным следствия, вредоносное ПО Citadel продавалось на закрытых русскоязычных хакерских форумах с 2011 года. Вредонос использовался в атаках на финансовые и правительственные институты по всему миру с целью хищения банковских данных и персонально идентифицируемой информации, что позволяло злоумышленникам получать прибыль. По оценкам экспертов, вредоносным ПО Citadel было инфицировано порядка 11 млн компьютеров по всему миру, а ущерб от атак составил более $500 млн.

Вартанян работал над развитием и распространением вредоносной программы с августа 2012 года по июнь 2014 года. До апреля 2013 года он проживал в Украине, но затем переехал в Норвегию. Как отмечается, Kolypto не является непосредственным разработчиком Citadel, но принимал участие в усовершенствовании вредоносного ПО.

Напомним, в сентябре 2015 года суд приговорил программиста из Санкт-Петербурга Дмитрия Белороссова (также известного как Rainerfox) к 4,5 годам тюремного заключения за инфицирование компьютеров жертв вредоносным ПО Citadel, а также создание и управление ботнетом, включающим более 7 тыс. устройств.

Securitylab

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