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    Левин: 90% россиян доступны противоправные сайты благодаря анонимайзерам

Левин: 90% россиян доступны противоправные сайты благодаря анонимайзерам


21.07.2017

Левин 90% россиян доступны противоправные сайты благодаря анонимайзерам

90% россиян имеют возможность получить доступ к незаконной информации благодаря анонимайзерам. Как передает ТАСС, об этом заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, выступая на конференции NextM.

 Он напомнил, что ранее в Госдуме прошел второе чтение законопроект об анонимайзерах, согласно которому такие сервисы должны будут ограничивать доступ к противоправному контенту. "На сегодняшний день 90% людей, не имея такого намерения, но благодаря различным распространенным сервисам имеют возможность получать доступ к противоправным сайтам благодаря этим технологиям", — сказал Левин.

 Он подчеркнул, что таких людей нельзя рассматривать как злоумышленников. "Мы надеемся, что после регулирования этой сферы они для себя никаких новых неудобств не заметят", — отметил глава думского комитета.

 Левин выразил надежду, что большинство сервисов внесут корректировки и продолжат работу в России. "Еще раз подчеркиваю: этот законопроект не запрещает работу анонимайзеров в принципе, он всего лишь просит те компании, которые предоставляют такой сервис, ограничивать через них доступ к противоправной информации", — заявил депутат, отметив, что некоторые анонимайзеры уже ограничили доступ к такому контенту.

 Он отметил, что доступ к противоправной информации через анонимайзеры пробуют получить небольшое количество человек, "однако сама эта ситуация является неприемлемой". "Наша задача как законотворцев в этой ситуации — сделать так, чтобы государство и общество не закрывало глаза на это явление, и принять меры для решения этой проблемы", — подчеркнул Левин.

Лениздат

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