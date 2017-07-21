Блогер обвинил российских представителей YouTube в работе с властями РФ

21.07.2017







Видеоблогер Дмитрий Иванов, известный под ником kamikadzedead, обвинил российское представительство видеохостинга YouTube в сотрудничестве с властями России. Как передает "Дождь", Иванов раскритиковал удаление его видео с критикой действий чиновников по "надуманным причинам".

По словам блогера, у него "есть все основания полагать, что российский YouTube сотрудничает с правительством Путина". В качестве аргументов Иванов привел несколько эпизодов, связанных с блокировкой каналов, оппозиционных по отношению к российским властям, и удалением видео, которые на них размещены, под предлогом нарушения правила YouTube о запрете разжигания ненависти в роликах.

Иванов утверждает, что это правило российское представительство сервиса намеренно использует для удаления видео и блокировки каналов с критикой российских властей, тогда как другие ролики и каналы, где, по мнению Иванова, также содержится "разжигание ненависти", с сервиса не удаляют.

"Яркий пример — видео „Навальный — это Гитлер", которое не было удалено, когда попало в топ YouTube. В топ оно попало с помощью миллионов правительственных ботов, но никакого удаления из-за ненависти для этого видео от YouTube [не последовало], или видео, где политик Жириновский открыто призывает к ненависти в адрес западных стран, не удалено из-за ненависти, как и многие похожие видео на российском YouTube", — сказал Иванов в своем обращении.

В ролике он приводит отрывки из выступления Жириновского в эфире "России 1", где он говорит о способности России уничтожить страны запада, превратив их в "ядерный пепел". Иванов предполагает, что причина отказа от удаления таких видео — отсутствие в них критики российских властей. По его словам, предупреждения о разжигании ненависти, которое запрещено правилами YouTube, приходит только тем каналам и видео, где присутствует критика действия правительства России.

Иванов указывает, что по причине разжигания ненависти был заблокирован канал "Быть или…", где рассказывалось об ошибках и преступлениях российских чиновников. Он получил три предупреждения от администрации сервиса — этого достаточно для блокировки канала. Еще один канал "Я.Н.", где рассказывалось о преступлениях, которые совершают полицейские в России, получил, по словам Иванова, уже два предупреждения о разжигании ненависти в своих роликах. В другом своем видео блогер сообщил, что канал "Быть или…" разблокировали.

В Googleкомментировать подобные случаи удаления контента отказались, назвав их "отдельными". Представители компании заявили, что политики YouTube "четко регламентируют принципы, по которым контент может быть заблокирован или удален".

Лениздат

Добавить комментарий