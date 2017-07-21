В Госдуме предложили блокировать пользователей мессенджеров

21.07.2017







В законопроект о регулировании мессенджеров добавили положение о возможности блокировки отдельных пользователей. Об этом vc.ru сообщил один из автор поправок, депутат "Справедливой России" Олег Николаев.

За принятие законопроекта проголосовали 365 депутатов, против — один, двое воздержались. Ко второму чтению в документ была добавлена норма о том, что мессенджеры обязаны "не допускать передачу электронных сообщений пользователям сервиса обмена мгновенными сообщениями" по процедуре, которую должно будет определить российское правительство.

Николаев пояснил, что речи о фильтрации сообщений не идёт. Предлагаемый закон предусматривает возможность запрета определённому лицу пользоваться тем или иным мессенджером по решению суда. По его словам, мера необходима для борьбы с распространением противоправной информации и осуществлением противозаконной деятельности через мессенджеры.

Способы выявления таких пользователей Николаев не уточнил, сказав, что порядок осуществления должно дополнительно разработать правительство при участии уполномоченного органа — Роскомнадзора. Кто и на каких основаниях сможет требовать блокировки, он также не сказал. Автор поправок заверил, что конфиденциальность передаваемых пользователями сообщений не пострадает — эта норма прописана в проекте.

При этом в документе есть также норма, обязывающая владельцев мессенджеров и сервисов по требованию органов исполнительной власти ограничить возможность конкретного пользователя передавать сообщения, "содержащие информацию, распространение которой в РФ запрещено". Законопроект предлагает давать компаниям сутки на выполнение требований, при этом как именно будет выявляться подобная информация, также не уточняется. Процедуру должно уточнить правительство.

Законопроект о регулировании мессенджеров был внесен на рассмотрение палаты 24 мая, а первое чтение прошел 14 июня. Авторы документа предложили обязать сервисы обеспечивать передачу сообщений только тех пользователей, которые прошли идентификацию в предложенном порядке. Устанавливать личность планируется по номеру мобильного телефона, который должен быть "привязан" к паспорту. Неисполнение мессенджером требований может привести к его блокировке.

Лениздат

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