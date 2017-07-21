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    Хакеры из DarkHotel APT переключились на политиков Северной Кореи

Хакеры из DarkHotel APT переключились на политиков Северной Кореи


21.07.2017

Хакеры из DarkHotel APT переключились на политиков Северной Кореи

Хакерская группировка DarkHotel хорошо известна из-за взлома Wi-Fi сетей в дорогих отелях и шпионажа за руководителями крупных компаний. Впервые о DarkHotel заговорили в ноябре 2014 года, после отчета Лаборатории Каперского о целенаправленных атаках в Азии. В арсенале хакеров присутствовали инструменты для взлома Wi-Fi сетей, несколько эксплоитов для уязвимостей нулевого дня, а также P2P web-сайты. Примерно через год группировка начала использовать новую технологию взлома и эксплоит из набора Hacking Team.

 Согласно отчету Bitdefender, хакеры из DarkHotel APT вышли на политическую арену. В сентябре 2016 года аналитики Bitdefender получили доступ к образцу вредоноса, доставляемого жертве посредством фишинговой рассылки. Целенаправленная атака получила название Inexmar.

 Исследователи полагают, что целями в данной APT-кампании были политики из Северной Кореи. Фишинговое письмо содержало файл с названием "Pyongyang e-mail lists - September 2016,", содержащее список email-адресов и контактов различных организаций в столице Северной Кореи. После попадания на систему, вредонос маскировался под библиотеку OpenSSL и подключался к C&C серверу для получения дальнейших указаний. Если зараженная система не соответствовала требованиям вредоноса, атака останавливалась. В противном случае с C&C сервера скачивалось дополнительное ПО. На момент анализа атаки, C&C сервер был отключен, поэтому исследователям не удалось выяснить подробности атаки и предположенные цели.

По мнению экспертов, подобного рода атаки не совсем характерны для группировки DarkHotel.

С подробным отчетом Bitdefender можно ознакомиться здесь.

 

Securitylab

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