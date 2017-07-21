 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    Уязвимость в библиотеке gSOAP может создать проблемы тысячам IoT-устройств

Уязвимость в библиотеке gSOAP может создать проблемы тысячам IoT-устройств


21.07.2017

Уязвимость в библиотеке gSOAP может создать проблемы тысячам IoT-устройств

Специалисты компании Senrio обнаружили баг в популярной C/C++ библиотеке gSOAP, которая широко используется при разработке прошивок для различных IoT-девайсов. Авторы библиотеки, компания Genivia, пишут, что их продукт может пригодиться компаниям, которые "занимаются разработкой продуктов, отвечающих новейшим стандартам для XML, XML Web services, WSDL и SOAP, REST, JSON, WS-Security, WS-Trust с SAML, WS-ReliableMessaging, WS-Discovery, TR-069, ONVIF, AWS, WCF и так далее".

Проблема, получившая название Devil’s Ivy и идентификатор CVE-2017-9765, была найдена практически случайно, в ходе анализа прошивки камеры Axis M3004. Связавшись с производителем устройства, исследователи выяснили, что баг присутствует в 249 из 252 моделях камер, выпускаемых компанией, а корни проблемы уходят к использованию библиотеки gSOAP.

Хотя уязвимость является простым переполнением буфера (buffer overflow), с ее помощью специалисты Senrio сумели добиться выполнения вредоносного кода на камере Axis. Видеоролик, который можно увидеть ниже, демонстрирует запись атаки.

Хотя Axis уже выпустили обновленную прошивку для своих камер, а разработчики gSOAP исправили баг и 21 июня представили версию 2.8.48, исследователи предупреждают, что уязвимость еще может доставить немало проблем.  Дело в популярности библиотеки gSOAP, которой пользуются многие производители и разработчики. К примеру, на сайте Genivia  сказано, что суммарное количество загрузок gSOAP превышает один миллион. Таким образом, использовать уязвимые версии библиотеки могут тысячи IoT-устройств, и, к сожалению, далеко не все производители готовы выпускать патчи так же оперативно, как Axis.

Хакер

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.