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    Госдума приняла закон о регулировании мессенджеров

Госдума приняла закон о регулировании мессенджеров


21.07.2017

Госдума приняла закон о регулировании мессенджеров

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о регулировании деятельности мессенджеров и фактическом запрете анонимного использования таких приложений, передает "Интерфакс".

За законопроект проголосовали 373 депутата, трое голосовали против, еще двое депутатов воздержались.

Законопроект обязывает разработчиков мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона и регулировать распространение сообщений, в том числе массоввых рассылок. Накануне соавтор поправок, депутат Госдумы от "Справедливой России" Олег Николаев говорил, что законопроект предполагает также судебные запреты на использование мессенджеров.

"Медуза" пишет, что депутаты также приняли в третьем чтении законопроект о запрете обхода блокировок с помощью анонимайзеров и VPN-сервисов. Сервисы будут блокировать в случае отказа блокировать доступ к запрещенным в России сайтам; также им грозит штраф до 700 тысяч рублей.

Ранее РБК писал, что с принятием законов о запрете анонимайзеров и регулировке мессенджеров депутатов торопил глава ФСБ Александр Бортников. Интернет-омбудсмен при президенте Дмитрий Мариничев называл законопроект о блокировке VPN-сервисов "безумием", а ФАС, напротив, называла его эффективным для развития цифрового сектора России.

Журдом

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